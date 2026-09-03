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시진핑 남반구 개도국 돌아 미국행, '미중 회담'전 외교 보폭 확대

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  • 시진핑은 1일 이집트를 방문하며 순방을 이어갔다.
  • 시 주석은 SCO와 이집트·인도 방문으로 외교망을 넓혔다.
  • 중국은 미·중 회담 앞서 협상 지렛대를 키우려 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외교적 공간 확대, 이달말 미국방문 협상 카드로
중순엔 인도 방문 중국의 글로벌 영향력을 과시
'미·중 관계, 다극화 국제질서의 한 축' 외교전략

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 중앙아시아와 중동, 글로벌 사우스(남반구 개발도상국)를 잇는 고강도 외교 행보에 나섰다. 이달 중 인도 방문과 브릭스(BRICS) 정상회의 참석에 이어 하순에는 미국을 찾아 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 가질 예정이어서, 이번 순방이 미·중 정상회담을 앞두고 외교적 지렛대를 확보하기 위한 행보라는 분석이 나온다.

홍콩 명보는 시진핑 주석이 지난달 30일부터 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 데 이어 이달 1일 이집트로 이동했다며 계속해서 남반구 개도국을 향해 외교 보폭을 넓힐 것이라고 보도했다.

시 주석은 키르기스스탄에서는 키르기스스탄·우즈베키스탄·러시아 정상 등과 잇따라 회담하며 중앙아시아와 러시아를 중심으로 한 협력을 강화했다. 이어 10년 만에 이집트를 국빈 방문해 압델 파타 엘시시 대통령과 정상회담을 가졌다.

시 주석은 이달 중순에는 인도를 방문해 브릭스 정상회의에 참석할 예정이며, 일정을 마친 뒤 9월 하순 미국 워싱턴을 방문해 트럼프 대통령과 만날 계획이다.

명보는 73세인 시 주석이 2024년과 2025년 각각 연간 4차례 해외 방문에 그쳤던 것과 비교하면, 한 달에 세 차례 해외 순방에 나서는 이번 일정은 이례적이라고 전했다. 또 블룸버그 통신도 시 주석의 이 같은 고강도 해외 순방이 2019년 중반 이후 가장 두드러진다고 평가했다.

전문가들은 이번 외교 행보의 주요 특징이 '중앙아시아·글로벌 사우스→미국' 순서라고 평가한다. 중국인민대 국제관계학원의 왕이웨이 교수는 중국 외교가 '주변국이 우선이고 개발도상국이 기반이며 대국 관계가 핵심'이라는 전략을 이번 순방에서도 보여주고 있다고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 이집트를 방문중인 시진핑 중국 국가주석. 사진= 명보. 2026.09.03 chk@newspim.com

왕이웨이 교수는 시진핑 주석이 미국 방문에 앞서 중앙아시아와 글로벌 사우스 국가들을 찾는 것은 미국과 대립하기 위한 것이 아니라 외교적 균형을 위한 것이라고 평가했다.

중국이 미국과의 관계를 외교 전략의 전부로 보지 않는다는 메시지도 담겼다는 분석이다. 중국이 유라시아와 개발도상국을 포함한 광범위한 외교 네트워크를 구축하고 있으며, 미·중 관계 역시 다극화된 국제질서 속에서 바라봐야 한다는 점을 미국에 강조하려는 의도라는 것이다.

해외 전문가들도 이번 행보가 '트럼프-시진핑 회담'을 앞두고 중국의 외교적 영향력을 부각하는 데 목적이 있다고 분석했다. 중국은 SCO 정상회의에서 러시아와 이란 등 서방과 갈등을 빚고 있는 국가들과의 연대를 과시한 데 이어, 이집트와 인도 등 글로벌 사우스 국가들과의 관계를 잇따라 부각하고 있다.

이를 통해 시진핑 주석이 미국을 방문할 때 유라시아와 글로벌 사우스에서 중국이 확보한 외교적 공간을 협상 카드로 제시할 수 있다는 것이다.

미·중 간 경제 갈등도 여전히 변수로 꼽힌다. 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재회의는 핵심 광물 공급망과 무역 불균형 문제에 대한 중국과 다른 회원국 간 이견으로 공동성명을 채택하지 못했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 중국의 저가 상품 과잉 수출과 대규모 무역흑자를 비판했다.

중국 외교부는 공동성명 불발에 유감을 표하면서도 G20이 세계 경제 거버넌스의 중요한 플랫폼이라며 각국이 이견을 좁히고 협력을 강화해야 한다고 강조했다.

결국 시 주석의 이번 순방은 미국과의 정상회담을 앞두고 중국의 대외 영향력을 과시하는 동시에, 미·중 관계를 중국 외교의 '전부'가 아닌 다극화된 국제질서의 한 축으로 위치시키려는 외교 전략으로 풀이된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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