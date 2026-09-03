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시진핑, 이집트와 '중동 새 안보구조' 모색, 4대 구상 제시

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑 중국 주석이 2일 카이로서 엘시시와 회담했다.
  • 중동 주도형 새 안보체계 구축을 제안했다.
  • 양국은 AI·무역 등 협력문서 20여건에 서명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 중동의 안정을 위해 역내 국가들이 주도하는 새로운 안보체계 구축을 제안했다. 시 주석은 2일(현지시간) 이집트 카이로에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 정상회담을 갖고 중동 안보 문제에 대한 중국의 구상을 제시하는 한편, 양국 간 경제·과학기술·인공지능(AI) 등 협력 확대에도 합의했다.

2일 신화통신 등 중국 매체에 따르면 시 주석은 양국 관계에 대해 "1956년 이집트가 아랍·아프리카 국가 가운데 가장 먼저 신중국과 수교했다"며 "70년간 양국 관계는 평등과 상호신뢰, 협력과 상생을 특징으로 발전해왔다"고 평가했다. 이어 국제·지역 정세가 혼란스러운 상황에서 양국이 상호 지지를 강화하고 '중국·이집트 운명공동체' 건설을 지속해야 한다고 강조했다.

시 주석은 양국 협력을 위해 △고위급 교류와 상호 지지 강화 △인프라·전력·농업·통신 등 전통 분야 협력 확대 △녹색에너지·전기차·우주항공·디지털경제·현대농업 등 신산업 협력 강화 △문화·교육·과학기술·보건·체육 등 인적 교류 확대 △테러·국제범죄 대응 및 다자협력 강화 등을 제시했다.

특히 중동 정세와 관련해 시 주석은 '중동 공동안보의 새로운 구조' 구축을 강조하며 4가지 구상을 내놓았다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석은 2일(현지시간) 이집트 카이로에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 정상회담을 가졌다.  사진= 신화통신. 2026.09.03 chk@newspim.com

첫째는 역내 공동안보의 자생적 동력 강화다. 중동 문제는 중동 사람들이 스스로 결정해야 한다며 외부 세력의 간섭에 반대하고, 역내 국가 간 평화·안보 대화를 통해 새로운 지역 안보체계를 모색해야 한다고 밝혔다.

둘째는 종합적인 안보 거버넌스 추진이다. 중동의 여러 분쟁이 서로 연결돼 있는 만큼 개별 현안에 대한 단편적인 대응보다 종합적인 해결책을 찾아야 한다는 주장이다. 특히 시 주석은 "팔레스타인 문제는 여전히 중동 문제의 핵심"이라며 어떠한 경우에도 소홀히 해서는 안 된다고 강조했다.

셋째로 시진핑 주석은 안보기반 구축 강화를 강조했다. 중동의 장기적인 평화와 안정은 궁극적으로 경제·사회 발전에 달려 있다며 국제 항로의 안전을 유지하고 개발협력을 확대해 국가 간 이해관계를 더욱 긴밀하게 만들어야 한다고 밝혔다.

마지막으로 국제 협력 강화를 지적하며, 유엔헌장과 국제법을 중동 문제 해결의 기본 원칙으로 삼고, 역외 강대국들이 이중잣대를 적용해선 안된다고 지적했다. 또한 중동 국가들의 주권과 영토 보전을 존중하고 유엔이 지역 현안에서 실질적인 역할을 해야 한다고 촉구했다.

엘시시 대통령은 중국이 중동 문제에서 객관적이고 공정한 입장을 견지해온 것을 높이 평가하며 중국과 협력을 강화해 지역 긴장을 완화하고 새로운 안보체계를 모색하겠다고 밝혔다.

정상회담 이후 양국은 '일대일로' 공동건설을 비롯해 AI, 무역, 공급망 등 분야의 협력 문서에 서명했다. 이번 방문 기간 디지털경제·과학기술·교육·교통 등 분야에서도 20여 건의 협력 문서가 체결됐다. 양국은 또 전면적 전략동반자 관계를 한층 심화하기 위한 공동성명을 발표했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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