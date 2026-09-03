7일부터 지역의사선발전형 수시모집 시작…비수도권 32개 의대서 490명 선발

등록금·교재비·기숙사비 등 지원

의무복무지역서 10년동안 근무

복무 위반 시 최대 '면허 취소'

자격·의무복부 등 담은 FAQ '발표'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 7일부터 차의과학대학교 의학전문대학원을 제외한 나머지 31개 의과대학이 지역의사선발전형 수시 모집을 시작한다. 정부는 수험생과 학부모 혼란을 막기 위해 '지역의사선발전형 지원 길잡이(FAQ)'를 공개하고 총 490명의 지역의사를 선발할 예정이다.

보건복지부와 교육부는 2027학년도 지역의사선발전형 첫 수시모집을 앞두고 수험생과 학부모 등이 궁금해하는 내용을 담은 '2027학년도 지역의사선발전형 지원 길잡이(FAQ)'를 3일 발표했다.

◆ 2027학년도 지역의사제 첫 도입…비수도권 32개 의대서 490명 선발

2027학년도에는 서울을 제외한 32개 의과대학·의학전문대학원에서 총 490명의 지역의사를 처음 선발한다. 차의과학대학교 의학전문대학원은 별도 일정에 따라 지난 8월 4일부터 6일까지 원서접수를 진행했고 나머지 31개 대학은 오는 7일부터 시작되는 수시모집을 통해 지역의사 선발에 나선다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

지역의사제는 지역에서 성장한 학생을 별도의 지역의사선발전형으로 선발한 뒤 국가와 지방정부가 교육과 역량 강화를 지원하고 의사면허 취득 후 해당 지역에서 일정 기간 근무하도록 하는 제도다. 지역 간 의료인력 불균형을 완화하고 지역에 필요한 의료인력을 안정적으로 확보하기 위해 도입됐다.

2027학년도 지역의사제를 통한 선발 인원은 진료권 단위 359명, 광역권 단위 131명 등 총 490명이다. 지역의사선발전형으로 선발된 학생에게는 등록금·교재비·실습비·기숙사비 등이 지원된다. 의과대학 교육과정과 함께 지역의료에 필요한 역량을 기를 수 있도록 추가적인 교육과 실습 기회도 제공될 예정이다.

의사면허를 취득한 이후에는 선발 당시 공고된 의무복무지역에서 10년간 의무복무하게 된다. 복지부 장관은 의사면허를 부여할 때 해당 의무복무지역에서 10년간 복무하는 조건을 부가하며 의무복무 조건을 위반하는 경우는 법령에 따라 시정명령, 면허자격 정지 및 면허취소 등의 조치가 이루어질 수 있다. 의무복무를 완료한 지역의사에 대해서는 복무한 의료기관 또는 지역 내 공공보건의료기관의 우선채용 등 우대조치도 시행될 수 있다.

복지부는 올해 하반기 공모를 거쳐 지역의사지원센터를 선정할 예정이다. 지원센터를 통해 진로상담, 정보제공, 직무교육, 경력개발, 국내외연수, 주거안정 등을 체계적으로 지원한다.

◆ '2027학년도 지역의사전형' 지원 길잡이 공개…수험생·학부모 궁금증 '한눈에'

복지부와 교육부는 수험생과 학부모가 지역의사선발전형의 내용과 지원자격을 확인할 수 있도록 '2027학년도 지역의사선발전형 안내'도 마련해 지방정부, 교육청 등에 공문으로 배포하고 두 부처 누리집에 게재했다. 추가로 공개하는 '2027학년도 지역의사선발전형 지원 길잡이'는 안내자료 배포 후 수험생, 학부모, 대학, 교육청 등에서 문의한 내용을 중심으로 지원자격과 전형 적용기준 등을 구체적으로 설명하기 위해 마련됐다.

지원 길잡이(FAQ)에는 ▲지역의사선발전형의 지원 및 의무사항 ▲중·고등학교 소재지와 거주요건 등이 담겼다. ▲진료권·광역권 모집의 차이 ▲수련기간의 의무복무 인정 등에 대한 내용도 확인할 수 있다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

특히 수험생 문의가 많은 학교·거주요건과 이사·전학 사례도 구체적으로 안내한다. 지역의사선발전형은 현재 거주지나 졸업한 고등학교만으로 지원자격을 판단하는 것이 아니라 법령에서 정한 중·고등학교 이수요건과 재학기간 중 거주요건을 함께 충족해야 한다. 전학이나 이사 자체만으로 지원자격이 제한되지 않고 학교 소재지와 재학기간 중 거주지가 지원하려는 모집단위의 요건을 충족하는지 확인해야 한다.

복지부와 교육부는 각 대학과 시·도교육청 등 관계 기관과 협력해 수험생들이 지역의사선발전형을 정확하게 이해하고 지원할 수 있도록 관련 정보를 지속적으로 제공할 계획이다. 올해 하반기에는 '지역의사제 시행지침'을 마련해 지역의사지원센터를 선정하는 등 선발 후 교육·지원부터 지역 정착까지 제도가 안정적으로 운영될 수 있도록 추진체계를 차질없이 구축할 예정이다.

정은경 복지부 장관은 "많은 논의와 준비를 거쳐 우리나라에서 처음으로 지역의사를 선발하는 뜻깊은 첫걸음이 시작된다"며 "지역의사로 선발된 학생들이 앞으로 지역의료를 이끄는 훌륭한 의료인으로 성장할 수 있도록 정부가 교육과 수련, 진로와 정착까지 든든한 동반자가 되겠다"고 설명했다.

정 장관은 "지역을 사랑하고 지역 주민의 건강을 책임지고자 하는 학생들의 소신 있는 선택이 지역의료의 미래를 만들어 갈 것"이라며 "지역의료에 관심과 뜻을 가진 학생들의 많은 관심과 지원을 바라며 미래 지역의료의 주역이 될 여러분을 기다리겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com