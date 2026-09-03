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[브라질증시] '초박빙' 대선판세 주목하며 3% 급등…헤알화 강세

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  • 브라질증시가 2일 대선 판세를 보며 3.05% 급등했다.
  • 룰라와 보우소나루 격차 축소에 투자심리가 개선됐다.
  • 헤알화 강세와 국채금리 하락 속 변동성 우려도 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

룰라-보우소나루 격차 축소에 투심 개선
20만선 돌파 기대감에도 차익실현 경계

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시가 대선 판세를 지켜보며 2일(현지시각) 3% 넘게 급등 마감했다.

2일(현지시각) 브라질 증시 대표 지수인 이보베스파는 전 거래일보다 3.05% 오른 18만5205.10포인트로 거래를 마쳤다.

브라질 대선과 관련해 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 우파 성향의 플라비우 보우소나루 상원의원 간 격차가 10월 대선을 앞두고 더욱 좁혀지고 있다는 여론조사 결과가 나오면서 투심을 자극했다. 두 후보가 사실상 오차범위 내에서 접전을 벌이고 있다는 분석이다.

안드레스 아바디아 판테온 매크로이코노믹스 수석 중남미 이코노미스트는 "대선이 다가오면서 투자자들은 차기 정부가 보다 시장 친화적인 정책 조합을 내놓을 수 있을지에 점점 더 관심을 집중하고 있다"고 말했다.

최근 상승세를 보이기 전 브라질 자산은 룰라 정부 아래에서 재정 상황이 악화되고 있다는 우려가 부각되면서 압박을 받았다.

로이터가 외환시장 전략가들을 대상으로 실시한 조사에서는 다음 달 대선에서 누가 승리하든 재정 문제에 대응할 것이라는 기대에 따라 브라질 헤알화가 2027년까지 큰 폭의 손실을 피할 것으로 전망됐다.

누르 크리스티아니 JP모간 프라이빗뱅크 중남미 투자전략 책임자는 이날 로이터 글로벌 마켓 포럼에서 "개인적으로 브라질 전망에 상당히 긍정적"이라며 "특히 현재 밸류에이션을 고려하면 확실히 투자 비중을 확대할 만하다"고 말했다.

다만 이보베스파가 사상 최고치인 19만9354포인트를 넘어 20만선까지 오르는 길이 순탄할 것이라는 의미는 아니다.

11거래일 연속 상승한 만큼 차익실현 매물이 출회될 가능성도 커지고 있다. 여기에 대선 정국이 증시와 헤알화 가치, 금리에 미치는 영향이 점점 커지면서 시장 변동성을 높이는 요인이 되고 있다.

안드레 모라이스 BFR인베스티멘투스 애널리스트 겸 회장은 "내 관점에서는 단기적으로 지금이 진입할 시점은 아니지만, 추가 상승 여력은 있다고 본다"고 말했다.

그는 단기적인 상승 흐름만을 노리는 투자자라면 이미 상당 부분의 랠리를 놓친 뒤 뒤늦게 시장에 진입하게 될 수 있다고 평가했다.

이날 외환시장에서는 달러/헤알 환율은 5.1068헤알로 헤알화 가치가 달러 대비 0.95% 절상됐다. 브라질 10년물 국채 수익률은 14.4800%로 전 거래일보다 0.1350%포인트 하락했다.

미 달러화와 브라질 헤알화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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