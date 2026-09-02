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남원시, 내년 정부예산안 주요 현안사업 반영 '성과'

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AI 핵심 요약

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  • 남원시가 2일 2027년도 정부예산안에 현안사업을 반영했다.
  • 지리산권 탐방로 정비 등 주요 사업 예산이 늘었다.
  • 남원시는 국회 심의에서 추가 국비 확보에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지리산 탐방로 등 주요 사업 증액 반영…남원 도자전시관 40억원 규모
국회 예산심의 대응 강화…국립의전원·산림치유원 등 추가 국비 확보 추진

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 민선9기 출범 전부터 중앙부처와 기획예산처를 상대로 국가예산 확보에 선제적으로 대응한 결과 2027년도 정부예산안에 주요 현안사업이 반영되는 성과를 거뒀다고 2일 밝혔다.

양충모 남원시장은 인수위 단계부터 주요 현안과 핵심사업을 면밀히 살피고 중앙부처와 기획예산처를 직접 방문해 사업 필요성과 추진 당위성을 설명하는 등 국비 확보에 공을 들여왔다.

정부예산안은 오는 3일 국회에 제출될 예정인 가운데 남원시 주요 반영 사업은 ▲지리산권 탐방로 정비사업 23억원 ▲남원 경찰수련원 건립 10억7000만원 ▲연합형 행복기숙사 건립 22억8500만원 ▲남원 도자전시관 건립 40억원 ▲유소년스포츠 콤플렉스 조성 20억원 등이다.

양충모 남원시장[사진=뉴스핌DB]260205 2026.09.02 gojongwin@newspim.com

이 가운데 지리산권 탐방로 정비사업은 당초 부처안에 예산이 반영되지 않았으나 23억원이 편성됐으며 남원 경찰수련원은 부처안 2억600만원에서 10억7000만원으로, 남원 도자전시관은 5억원에서 40억원으로 각각 증액됐다.

자연재해 예방을 위한 ▲하도지구 풍수해생활권 정비사업 ▲입암지구 재해위험개선지구 종합정비사업 ▲귀석지구 배수개선사업 ▲남계지구 배수개선사업 등도 적극 대응했으며 최종 예산 배정액은 9월 중 결정될 예정이다.

특히 민선9기 출범 이후 발굴·대응한 신규사업 가운데 지리산권 탐방로 정비사업과 국지도60호선 남원 인월~산내 구간이 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영됐다. 두 사업은 전액 국비로 추진돼 시 재정 부담이 없다.

남원시는 국회 예산심의 단계에서 국립의학전문대학원 설립, 국립 지리산 산림치유원 조성, 국지도60호선 개량사업 등 정부 편성 단계에서 사전절차가 마무리되지 않아 반영되지 못한 사업의 국비 확보에 집중할 계획이다. 정부예산안에 반영된 사업이 국회 심의 과정에서 삭감되지 않도록 대응도 강화한다.

특히 국립의전원 최종 대상지 선정과 국도·국지도 건설계획 고시 이후 내년도 사업의 신속한 착수를 위해 추가 국비 확보가 필요한 만큼 국회상주반을 운영하고 사업별 심의동향을 면밀히 파악해 박희승 국회의원과 예결위원 등을 상대로 밀착 대응에 나설 방침이다.

양충모 남원시장은 "인수위 단계부터 국가예산 확보를 중요한 과제로 삼고 중앙부처와 기획예산처를 방문해 주요 사업을 설명하고 예산 반영을 건의해왔다"며 "국회 심의 단계에서도 전액 국비로 추진되는 시급한 사업들이 정부예산에 추가 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

 

gojongwin@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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