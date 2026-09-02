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[개장시황] 코스피, 중동 불안·美 증시 약세에 2%대 ↓...6600선

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AI 핵심 요약

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  • 2일 코스피가 장 초반 2% 넘게 급락했다.
  • 미·이란 무력 충돌 재개로 유가와 금리가 뛰며 매도세가 커졌다.
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주가 3%대 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피, '외국인·기관' 동반 매도
'삼성전자·SK하이닉스' 3%대 약세
코스닥, 장 초반 800선 이탈 후 낙폭 축소

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 코스피가 장 초반 2% 넘게 하락하며 6600선으로 밀렸다. 미국과 이란의 무력 충돌 재개로 국제유가가 급등하고 미국 장기금리가 4.8%까지 오르면서 외국인과 기관의 매도세가 확대되고 있다. 간밤 미국 반도체주가 동반 하락한 영향으로 삼성전자와 SK하이닉스도 3%대 약세를 나타내고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시17분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 167.86포인트(2.45%) 내린 6668.13에 거래되고 있다. 개인이 6978억원을 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 4088억원, 3529억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목은 대부분 하락세다. 삼성전자(-3.07%), SK하이닉스(-3.19%), 삼성전자우(-1.47%), SK스퀘어(-5.15%), 삼성전기(-3.15%), LG에너지솔루션(-1.63%), 현대차(-4.00%), 삼성바이오로직스(-1.91%) 등이 내리고 있다. 반면 삼성물산(0.38%)과 KB금융(0.70%)은 상승하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 1일 코스피 지수가 전 거래일보다 35.73포인트(0.52%) 내린 6784.29에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 2.33포인트(0.28%) 내린 831.96에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1368.3원에 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.09.01 kunjoo@newspim.com

간밤 뉴욕증시는 국제유가와 미국 국채금리 상승 부담에 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 0.79%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.71%, 나스닥지수는 1.03% 내렸다. 필라델피아 반도체지수도 2.14% 하락했다.

미국과 이란의 무력 충돌이 다시 이어지면서 국제유가가 급등한 점이 증시에 부담을 주고 있다. 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 2척을 공격한 데 이어 미국도 이란에 대한 공습을 재개하면서 서부텍사스산원유(WTI)는 5.20% 오른 배럴당 90.22달러를 기록했다. 미국 10년물 국채금리는 4.80%까지 상승했고, 9월 기준금리 인상 가능성도 70%에 근접했다.

임정은 KB증권 연구원은 "국제유가 급등과 미국 국채금리 상승으로 대외 여건이 우호적이지 않은 상황"이라며 "미국 반도체주 약세까지 겹치면서 국내 증시도 반도체 대형주를 중심으로 단기적인 변동성 확대가 불가피할 것으로 보인다"고 말했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 12.69포인트(1.55%) 내린 808.56을 기록하고 있다. 개인과 외국인이 각각 236억원, 102억원을 순매수하고 있는 반면 기관은 334억원을 순매도하고 있다. 장 초반 2.86% 내린 797.73으로 출발하며 800선을 내주기도 했으나 이후 낙폭을 줄였다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 일제히 하락세다. 알테오젠(-2.99%), 에코프로(-4.01%), 에코프로비엠(-3.36%), 레인보우로보틱스(-2.89%), 주성엔지니어링(-2.20%), 원익IPS(-1.18%), 리노공업(-3.21%), 이오테크닉스(-1.78%), 심텍(-1.51%), HLB(-3.23%) 등이 내리고 있다.

한편 이날 오전 9시1분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.50원 내린 1372.50원에 출발했다.

nylee54@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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