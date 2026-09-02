한국투자증권, 뱅키스 신규·기존 고객 대상 국내주식 이벤트

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신규 고객에 국내주식 2주·지원금 최대 7만원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 10월 31일까지 뱅키스(BanKIS) 신규 및 기존 고객을 대상으로 국내주식 통합 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 신규 고객을 대상으로 한 '국내주식 1+1 및 투자지원금 이벤트'와 타사에 보유한 국내주식을 한국투자증권으로 이전하는 고객 대상 '국내주식 자산 이전 이벤트'로 구성됐다.

먼저 이벤트 기간 중 한국투자증권에서 처음 계좌를 개설한 고객에게 국내주식 2주와 국내주식 투자지원금 2만원을 지급한다.

이벤트 참여월에 국내주식을 100만원 이상 거래하면 투자지원금 2만원을 추가로 받을 수 있다. 해당 계좌의 잔액을 일정 기간 100만원 이상 유지할 경우 3만원이 추가 지급된다.

[사진=한국투자증권]

모든 조건을 충족하면 국내주식 2주와 함께 총 7만원의 투자지원금을 받을 수 있다.

기존 고객 등을 대상으로 국내주식 자산 이전 이벤트도 진행한다. 9월 중 타사에 보유한 국내주식을 뱅키스 계좌로 1000만원 이상 순입고하고 국내주식을 1000만원 이상 거래하면 순입고 금액 1000만원당 4만원씩 최대 400만원의 혜택금을 지급한다.

9월 중 국내주식을 1000만원 이상 순입고한 뒤 9월과 10월에 각각 1000만원 이상 거래한 고객을 대상으로는 추첨을 통해 매월 10만원씩 최대 20만원을 추가 제공한다.

이벤트 페이지를 카카오톡으로 공유한 고객에게도 추첨을 통해 1만원을 지급한다. 모든 조건을 충족할 경우 받을 수 있는 혜택은 최대 421만원이다.

한국투자증권 관계자는 "신규 고객의 첫 투자와 기존 고객의 자산 관리를 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객을 위한 서비스와 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com