다날·인엑스, 스테이블코인 결제·정산 인프라 구축 협력

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가맹점 결제·외국인 송금·T+0 정산 등 단계적 추진



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날은 디지털자산 금융 인프라 기업 인피니티익스체인지코리아(인엑스)와 스테이블코인 등 디지털자산 기반 결제·정산 인프라 결합을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

양사는 다날의 전자지급결제대행(PG)과 선불전자지급수단 발행업 등 전자금융업 라이선스와 인엑스의 가상자산사업자(VASP) 인프라를 연계해 디지털자산 결제 서비스를 구축할 계획이다.

협력 분야는 ▲다날 가맹점 스테이블코인 결제 연동 ▲방한 외국인·유학생 대상 결제 및 송금 사업 ▲디지털자산 정산 레일을 활용한 가맹점 T+0 실시간 정산 ▲인엑스 컴플라이언스 엔진을 기반으로 한 고객확인(KYC)·기업고객확인(KYB)·자금세탁방지(AML) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등이다. 양사는 이들 서비스를 단계적으로 추진한다.

다날이 최근 출시한 방한 외국인 전용 선불카드 'K.ONDA(콘다)'도 협업에 활용할 예정이다. 다날의 가맹점 결제망과 인엑스의 백엔드 인프라를 연동해 방한 외국인 관광객과 국내 체류자의 결제 환경을 확대한다는 구상이다.

다날 로고. [사진=다날]

양사는 전자금융거래법과 특정금융정보법, 디지털자산 이용자보호법 등 관련 법령에 맞춘 규제 준수 체계도 서비스에 적용할 계획이다.

기관급 커스터디와 온체인 스크리닝 체계를 기반으로 트래블룰(Travel Rule), 실명확인, KYC·KYB, 실시간 거래 모니터링, 이상거래탐지(FDS) 등을 적용해 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 이행한다는 방침이다.

진창용 다날 사업총괄 대표는 "디지털자산 관련 라이선스와 노하우를 갖춘 인엑스와의 협력을 통해 제도권 내에서 규제를 준수하는 디지털자산 결제 생태계 구축에 나설 것"이라며 "다날의 결제 인프라와 콘다 등 특화 서비스에 스테이블코인 결제를 순차적으로 접목하겠다"고 말했다.

이재강 인엑스 대표는 "PG와 VASP를 결합한 이번 협업을 통해 금융 수준의 컴플라이언스를 기반으로 디지털자산 결제를 구현할 것"이라며 "전통 금융기관과 결제기업, 핀테크 등이 활용할 수 있는 정산 모델을 다날과 함께 구축하겠다"고 말했다.

양사는 이번 업무협약을 시작으로 금융위원회 혁신금융서비스 신청과 향후 디지털자산기본법 시행에 맞춘 서비스 구현, 인공지능(AI) 에이전트 기반 결제·정산 자동화 등으로 협력 범위를 확대할 예정이다.

dconnect@newspim.com