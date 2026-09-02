하이로닉, 비너스 컨셉 통해 북미 유통 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국·캐나다 독점 유통 계약…후속 장비·소모품 주문



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하이로닉이 글로벌 의료미용기기 기업 비너스 컨셉(Venus Concept)과 '더블로×비너스 시그니처 에디션'의 북미 유통을 시작했다.

하이로닉은 2일 초도 물량 출고를 완료했으며 후속 장비와 소모품 주문도 이어지고 있다고 밝혔다.

하이로닉은 지난 7월 비너스 컨셉과 미국·캐나다 독점 유통 계약을 체결했다. 비너스 컨셉이 현지 유통과 판매를 담당하며 후속 주문 물량은 공급 일정에 따라 순차적으로 출고할 예정이다.

양사는 이번 계약을 특정 제품 판매에 한정하지 않고 기존 제품과 향후 출시되는 신제품까지 협력 범위를 확대할 수 있는 형태로 체결했다. 하이로닉은 비너스 컨셉의 현지 직판 조직을 기반으로 북미 지역에서 제품 공급을 확대할 계획이다.

하이로닉 로고. [사진=하이로닉]

비너스 컨셉은 60개국 이상에 제품을 공급하고 있으며 미국을 포함한 11개 주요 시장에서 자체 영업조직을 운영하고 있다.

하이로닉은 비너스 컨셉의 현지 영업망과 병·의원 네트워크를 활용해 북미 지역 판매·서비스 기반을 구축한다는 계획이다.

이번에 공급을 시작한 '더블로×비너스 시그니처 에디션'은 하이로닉의 '뉴더블로 2.0(New Doublo 2.0)'을 기반으로 개발한 북미 전용 모델이다.

고주파(RF) 마이크로니들 핸드피스와 플라즈마 핸드피스를 하나의 플랫폼에 결합했으며 피부 표면부터 진피층까지 관리할 수 있도록 설계됐다. 해당 제품은 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 허가를 획득했다.

하이로닉은 초기 장비 공급에 이어 북미 지역 설치 대수를 늘리고 전용 팁 등 소모품 공급도 확대할 계획이다. 장비 설치 이후 시술 과정에서 소모품 수요가 발생하는 구조로, 초도 공급 단계에서도 장비와 함께 소모품·부품 주문이 발생했다.

회사는 이번 협력을 기반으로 북미 시장에서 제품 포트폴리오를 단계적으로 확대할 예정이다. 북미에서 확보한 판매·운영 사례를 바탕으로 비너스 컨셉의 글로벌 네트워크를 활용한 다른 해외 시장 진출도 추진할 계획이다.

하이로닉은 홈뷰티 디바이스 '홈쎄라' 매출 증가와 일본 사업 성과 등에 힘입어 반기 기준 최대 매출을 기록했다. 최근에는 차세대 니들프리(Needle-free) 복합 의료기기 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'의 국내 주요 병·의원 공급도 시작했다.

창립 20주년을 맞아 창사 이래 처음으로 분기배당도 실시했다. 지난 6월 30일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 자기주식 소각 이후 발행주식총수 1719만9046주에 주당 233원을 현금 배당했으며 총 배당액은 약 40억원이다.

하이로닉 관계자는 "이번 협력은 단순 유통을 넘어 향후 신제품까지 협력 범위를 확대하는 장기 파트너십"이라며 "비너스 컨셉의 현지 영업망을 기반으로 북미 사업 기반을 구축하고 장비와 소모품 매출이 함께 성장하는 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com