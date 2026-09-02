CJ온스타일, 크리에이터 매칭 플랫폼 '온트너' 8일 출범

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상반기 협업 주문액 330%↑

브랜드 캠페인 연결

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 크리에이터와 브랜드를 연결하는 비즈니스 매칭 플랫폼 '온트너(ONTNER)'를 오는 8일 정식 출시한다고 2일 밝혔다.

온트너는 크리에이터의 콘텐츠 특성과 팬덤, 판매 성과를 분석하고 상품 콘셉트와 고객 수요 데이터를 결합해 적합도가 높은 크리에이터와 상품을 연결한다. 리워드 링크 기반 어필리에이트와 공동구매, 모바일 라이브 커머스, 광고 등 브랜드 캠페인도 지원한다.

CJ온스타일이 크리에이터를 영상 기반 콘텐츠 커머스의 새로운 동력으로 키운다. [사진=CJ온스타일]

CJ온스타일의 올해 상반기 크리에이터 협업 주문액은 전년 동기 대비 330% 증가해 4.3배로 늘었다. 상반기 주문액만으로 지난해 연간 실적을 넘어섰고 같은 기간 협업 크리에이터 수는 3.2배, 협업 브랜드 수는 4.3배 증가했다.

일부 크리에이터 연계 모바일 라이브 커머스는 1시간 만에 주문액 30억원을 기록했다. CJ온스타일은 80만 팔로워를 보유한 '드엘리사'와 22년차 살림 전문가 '까사림', 리빙 크리에이터 '다다살림' 등과 협업하고 있다.

매칭이 성사되면 CJ온스타일은 상품 소싱부터 콘텐츠 제작 지원, 판매, 배송, 고객 응대까지 커머스 운영 전반을 맡는다. 크리에이터는 콘텐츠 제작과 팬덤 소통에 집중하고 브랜드는 상품과 적합도가 높은 크리에이터를 통해 고객 접점을 넓히는 구조다.

CJ온스타일은 협업 과정에서 쌓인 콘텐츠 반응과 상품·고객·주문 데이터를 분석해 성과가 높은 조합을 지속 발굴할 계획이다. 신뢰도와 성장 가능성이 확인된 크리에이터는 '까사로그', '드엘리사적인 시선' 등 자체 커머스 지식재산권(IP)으로 육성한다.

하반기부터 온트너를 중심으로 크리에이터와 브랜드의 협업을 확대하고 대규모 행사를 통해 소비자 접점을 넓힐 예정이다. 향후 축적된 데이터를 인공지능(AI)과 결합해 매칭과 성과 예측 기능도 고도화할 방침이다.

kji01@newspim.com