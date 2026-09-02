빗썸, '빗썸 AI' 출시…AI 종목분석·데일리기반 시황 정보 제공

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 가상자산 거래소 이용자에게 인공지능(AI) 기반의 시장 흐름과 분석 정보를 제공하는 '빗썸 AI' 서비스를 출시했다고 밝혔다.

빗썸 AI는 ▲AI 종목시그널 ▲AI 종목분석 ▲AI 데일리시황 ▲AI 추천질문 등 4개 기능으로 구성된다. 기술적 지표와 소셜 지표 분석을 통한 점수 산출, 심층 분석 리포트 제공, 당일 주요 이슈 요약 등 AI 기반 분석 기능을 지원하는 것이 특징이다.

[사진=빗썸]

AI 종목시그널은 1시간 단위로 기술 및 소셜 지표 6가지를 종합 분석해 단기 상승·하락 신호와 AI 종합 점수를 산출하는 서비스다. 차트와 지표 데이터를 AI가 집계해 점수로 제시함에 따라 이용자가 여러 지표를 직접 대조하지 않고도 시장 흐름을 파악할 수 있도록 했다.

가격, 거래량, 온체인 데이터, 커뮤니티 반응을 종합 분석해 심층 리포트를 생성하는 AI 종목분석을 비롯해, 매일 오전 8시 주요 이슈와 경제 일정을 요약하는 AI 데일리시황, 30분 단위로 시장 이슈를 Q&A 형태로 제공하는 AI 추천질문도 함께 선보인다. AI 종목시그널과 종목분석은 원화마켓 시가총액 상위 200개 가상자산을 대상으로 적용된다.

'빗썸 AI'는 온·오프체인 데이터를 실시간 분석하는 크립토 특화 AI 리서치 플랫폼 '서프(Surf)'와 공동 개발했다.

빗썸은 서비스 출시를 기념해 프로모션을 진행한다. AI 데일리시황 알림 설정 시 서프 이용 혜택 및 제휴 할인을 제공하며, AI 서비스 이용 후기를 제출한 회원 중 우수 참여자 1000명에게 비트코인(BTC)을 지급한다. 외부 SNS 최다 공유 참여자 1명에게는 경품을 증정한다.

빗썸 관계자는 "빗썸 AI를 통해 방대한 데이터에 대한 정밀 분석 결과를 제공하겠다"며 "향후에도 다양한 AI 기술을 활용해 객관적인 가상자산 정보 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com