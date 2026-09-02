웰크론한텍, 최대주주·경영진·임직원 잇단 주식 매입

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최대주주·특별관계인 지분율 34.06%→38.78%



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웰크론한텍의 최대주주와 주요 경영진, 임직원들이 잇달아 회사 주식을 매입하며 책임경영 기조를 강화하고 있다.

웰크론한텍은 2일 최대주주 웰크론이 지난 5월부터 웰크론한텍 주식 43만9573주를 장내 매수했다고 밝혔다. 이에 따라 웰크론의 보유주식은 626만5682주로 늘었고 지분율은 25.79%에서 27.73%로 확대됐다.

이영규 대표도 지난 6월부터 35만5071주를 장내 매수했다. 강영길 대표와 신정재·정성식 사내이사, 송영섭 감사도 각각 1만8주, 12만450주, 10만923주, 4만160주를 추가 취득했다.

이에 따라 9월 1일 기준 최대주주와 특별관계인의 합산 보유주식은 876만1264주로 연초보다 106만6185주 증가했다. 지분율은 같은 기간 34.06%에서 38.78%로 높아졌다.

웰크론한텍 로고. [사진=웰크론한텍]

우리사주조합도 주식 매입에 참여했다. 웰크론한텍 우리사주조합은 최근 회사 주식 39만5254주를 취득했다. 회사는 최대주주와 경영진에 이어 임직원까지 주식 매입에 참여하면서 책임경영 기조가 확대되고 있다고 설명했다.

회사는 최근 시화MTV 개발사업과 관련한 약 425억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 채무인수 부담을 해소했다. 이에 따라 기존에 설정했던 약 190억원의 충당금이 환입됐다.

웰크론한텍의 올해 상반기 연결 기준 당기순이익은 172억원으로 흑자 전환했다.

신규 프로젝트 수주도 이어지고 있다. 웰크론한텍은 최근 KB라이프생명의 시니어 케어 전문 자회사 KB골든라이프케어와 799억원 규모의 'KB골든라이프케어 북위례 빌리지' 신축공사 계약을 체결했다.

북위례 빌리지는 서울·수도권 핵심 입지에 조성되는 도심형 노인복지주택 프로젝트다. 웰크론한텍은 앞서 KB골든라이프케어의 서초 빌리지와 은평 빌리지 공사를 수행했다.

웰크론한텍 관계자는 "시화MTV 관련 재무적 불확실성이 해소되고 상반기 실적이 흑자 전환하면서 경영 정상화를 위한 기반을 마련했다"며 "최대주주와 경영진의 책임경영을 바탕으로 본업 경쟁력을 강화하는 동시에 중장기 성장동력을 육성할 것"이라고 말했다.

이어 "수처리와 폐기물 처리·자원화, 발전·에너지 분야에서 축적한 설계·조달·시공(EPC) 수행 역량을 기반으로 환경플랜트 사업을 강화할 계획"이라며 "산업용 수처리와 자원순환 등을 중심으로 사업 영역을 확대하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com