카카오뱅크, '서울시 안심통장 4호' 출시…한도 2000만원 상향

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 서울신용보증재단 서울 지역 소상공인을 위한 '안심통장 4호' 사업을 9월 3일부터 시행한다고 밝혔다.

안심통장은 마이너스통장 방식의 비대면 보증서 대출 상품이다. 승인 기간과 한도 내에서 자금을 수시로 대출하거나 상환할 수 있는 구조로 운용된다.

[사진=카카오뱅크]

이번 4호 사업은 소상공인 지원 확대를 위해 대출 한도를 기존 최대 1000만원에서 2000만원으로 상향하고, 전체 공급 규모도 2000억원에서 3000억원으로 늘렸다. 한도 확대에 따라 기존 1~3호 이용자도 조건 충족 시 추가 대출을 신청할 수 있다.

지원 대상은 서울시 소재 사업장을 1년 이상 운영 중인 개인사업자로 대표자 NICE 신용평점 600점 이상, 최근 3개월 매출 합계 200만 원 이상 또는 1년 신고매출액 1000만 원 이상 요건을 갖춰야 한다. 세부 한도는 신용평점과 매출 등에 따라 차등 적용된다.

신청은 3일부터 서울신보 모바일 앱에서 가능하며, 보증 승인 후 카카오뱅크 앱에서 대출을 실행하는 방식이다.

3일부터 9일까지는 출생연도 끝자리 기준 5부제로 운영되고 10년부터는 제한 없이 신청을 받는다. 카카오뱅크를 통해 계좌를 개설하면 보증료 50%(최대 9만원) 환급과 함께 개설 축하금 1만원이 지급된다.

카카오뱅크는 금융권에서 유일하게 안심통장 1호부터 4호까지 전체 사업에 참여했다. 앞선 1~3호 사업을 통해 공급된 총 6000억원의 대출 중 3100억원이 카카오뱅크를 통해 실행됐다.

카카오뱅크와 서울시는 안심통장을 비롯해 신속금융지원, 자치구 지역경제 밀착지원 등을 통해 자금 공급을 이어가고 있으며, 향후에도 소상공인 금융 지원을 지속할 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 "안심통장 사업 참여를 통해 서울 지역 소상공인에게 자금을 공급해왔다"며 "향후에도 개인사업자의 사업 운영을 돕는 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com