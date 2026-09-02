SK바이오팜, 엔비디아 B200 128장 도입…신약개발 AI 강화

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연산성능 0.58엑사플롭스…SKT 데이터센터 '해인' 활용

중개연구 AI 전환 'TR-AX' 집중 적용…전용 LLM도 구축

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 엔비디아의 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 기반 인공지능(AI) 가속기 'B200' 128장을 도입해 AI 컴퓨팅 인프라를 확보했다고 2일 밝혔다.

이번에 도입하는 B200 128장의 연산 성능은 FP8 기준 초당 576페타플롭스(PFLOPS)로 약 0.58엑사플롭스에 달한다.

SK바이오팜 로고 [사진=SK바이오팜]

B200 도입은 SK텔레콤이 구축한 B200 기반 데이터센터 클러스터 '해인'을 통해 이뤄졌다. SK바이오팜은 GPUaaS(GPU as a Service)를 활용해 AI 연구에 필요한 연산 자원을 확보하고 관련 과제를 추진할 예정이다.

SK바이오팜은 이번 인프라를 중개연구(Translational Research)의 AI 전환을 의미하는 'TR-AX(Translational Research-AI Transformation)'에 집중적으로 활용할 계획이다.

중개연구는 동물실험 등 비임상 연구 결과를 사람의 임상 결과로 연결하는 연구 과정이다. SK바이오팜은 자체 확보한 특화 파운데이션 모델을 실제 연구 과제에 적용해 중개연구를 비롯한 질환·타깃·화합물 관련 연구에 활용할 예정이다.

연구개발(R&D)뿐 아니라 다양한 업무 영역에서 활용할 수 있는 전용 거대언어모델(LLM)도 구축한다. AI 모델의 학습과 추론에 컴퓨팅 자원을 활용해 후보물질 발굴부터 연구 의사결정 지원까지 신약개발 과정에 AI 적용을 확대한다는 계획이다.

바이오·헬스케어 분야 연구 데이터의 보안과 거버넌스 강화에도 활용한다. 연구 데이터를 자체 통제가 가능한 인프라에서 운용하고 관련 규제와 컴플라이언스에 대응할 수 있는 체계를 구축할 방침이다.

외부 기업과 연구기관, 대학 등과의 공동연구에도 해당 인프라를 활용할 예정이다. 향후 AI 인프라와 관련 기술의 사업화 가능성을 검토하고 AI 기반 연구 서비스 등 신규 사업모델도 모색한다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "대규모 자체 AI 인프라는 미래 신약개발 경쟁력을 좌우할 핵심 기반이라는 판단 아래 투자를 결정했다"며 "B200 인프라를 기반으로 TR-AX를 강화하고 신약개발 과정에서 AI 활용을 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com