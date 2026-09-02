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'D램독립 속도' 中 창신메모리 글로벌 반도체 인재 확보 총력

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AI 핵심 요약

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  • 창신메모리가 1일 2027 글로벌 채용을 시작했다.
  • 중국과 해외 2027년 졸업예정자를 폭넓게 뽑는다.
  • D램 국산화 속 인재확보로 확장세를 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 최대 D램(DRAM) 메모리 반도체 기업 중 하나인 창신메모리(长鑫存储)가 글로벌 인재 확보에 나섰다. 최근 중국 메모리 반도체 산업이 빠르게 성장하는 가운데 연구개발(R&D)부터 양산·생산까지 전 분야의 인력을 확충하며 글로벌 경쟁력 강화에 속도를 내는 모습이다.

창신메모리는 9월 1일 '2027 글로벌 캠퍼스 채용'을 공식 시작했다고 밝혔다. 이번 채용 대상은 중국뿐 아니라 해외 대학을 포함한 2027년 졸업 예정자로, 모집 분야도 반도체 핵심 기술에서 생산과 경영 지원까지 폭넓게 걸쳐 있다.

전공은 마이크로전자, 통신, 회로설계, 반도체 설계, 집적회로(IC), 수학, 컴퓨터, 물리, 화학, 회로시스템, 전자공학, 전자정보, 소재, 인공지능(AI) 등이다. 모집 직군은 회로설계, 연구개발 기술, 양산 기술, 생산운영, 정보기술(IT), 마케팅, 사업지원 등 7개 분야다.

근무지는 중국 허페이·베이징·상하이·시안과 일본으로 제시됐다. 특히 중국 내 주요 반도체 거점뿐 아니라 일본까지 채용 지역에 포함시킨 것은 해외 인재와 기술 역량을 적극적으로 확보하려는 전략으로 풀이된다.

창신메모리는 2016년 설립됐으며 중국 안후이성 허페이에 본사를 둔 메모리 반도체 기업이다. D램의 설계·연구개발·생산·판매를 아우르는 일체형 사업구조를 갖추고 있으며, 중국 내외에 복수의 연구개발센터와 지사를 운영하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전시장의 창신메모리 부스. 사진= 바이두. 2026.09.02 chk@newspim.com

그동안 D램 상용 제품을 잇따라 내놓으며 모바일 기기와 PC, 서버, 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT) 등으로 적용 분야를 확대해왔다.

이번 대규모 글로벌 채용은 창신메모리의 생산 및 사업 확대와 맞물린 것으로 분석된다. 특히 중국이 미국의 반도체 규제와 글로벌 공급망 재편에 대응해 메모리 반도체의 국산화를 추진하는 상황에서 핵심 설계·공정·양산 인력 확보는 기술 경쟁력의 중요한 기반이 되고 있다.

창신메모리의 지주 회사격이 창신과기(长鑫科技)의 최근 실적도 눈길을 끈다. 창신과기는 지난달 28일 상하이증권거래소 커촹반(科创板) 상장 이후 첫 반기보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 올해 상반기 매출은 1503억1000만 위안으로 전년 동기 대비 873.64% 증가했다. 같은 기간 상장사 주주 귀속 순이익은 776억5000만 위안을 기록해 지난해 상반기 23억3200만 위안의 순손실에서 흑자로 전환했다.

창신메모리의 이번 글로벌 캠퍼스 채용은 단순한 인력 충원을 넘어 중국 메모리 반도체 산업이 설계에서 양산까지 자체 생태계를 강화하고 글로벌 인재 확보 경쟁에 본격적으로 뛰어들고 있다는 점에서 주목된다. 특히 최근 창신과기의 기업공개(IPO)와 실적 개선이 이어지면서 중국 D램 산업의 확장세가 인재시장으로까지 번지고 있다는 평가가 나온다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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