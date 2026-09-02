[특징주] 엠아이큐브솔루션, 피지컬AI 국책과제 2건 선정에 30% ↑

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정부지원 연구개발비 61억원 배정

2030년까지 피지컬AI 기술 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 엠아이큐브솔루션이 피지컬 인공지능(AI) 관련 국책과제 2건의 공동연구개발기관으로 선정됐다는 소식에 장 초반 상한가를 기록하고 있다.

2일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 엠아이큐브솔루션은 전 거래일 대비 510원(30.00%) 오른 2210원에 거래되고 있다.

엠아이큐브솔루션 로고. [사진=엠아이큐브솔루션]

엠아이큐브솔루션은 전날 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 '협업지능 피지컬AI 기반 소프트웨어(SW) 플랫폼 연구개발 생태계 조성사업'의 공동연구개발기관으로 선정됐다고 공시했다.

선정된 국책과제는 '협업지능 피지컬AI SW 표준화 및 모듈형 SDF-OCS 설계 구축'과 '협업지능 피지컬AI-디지털트윈 가상환경 기술 개발' 등 2건이다. 두 과제의 총 사업비를 합하면 약 1115억6000만원이며 전체 정부지원 연구비는 700억원 규모다.

이 가운데 엠아이큐브솔루션에 배정된 정부지원 연구개발비는 각각 25억원과 36억원으로 총 61억원이다. 각 과제의 연구기간은 지난달 1일부터 2030년 12월 31일까지 53개월이다. 회사 측은 과제 수행기간과 사업비 등이 향후 정부 정책과 계약 당사자 간 협의에 따라 변경될 수 있다고 밝혔다.

winter1004@newspim.com