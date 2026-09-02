차AI헬스케어, '제이준' 中 마스크팩 10년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 제이준이 2일 중국 마스크팩 1위에 올랐다.
- '2026 올해의 브랜드 대상'서 10년 연속 수상했다.
- 차바이오그룹 기술로 스킨케어 확대할 계획이다.
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차바이오그룹 편입 후 바이오 스킨케어로 리브랜딩
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 차바이오그룹 차AI헬스케어의 글로벌 K-뷰티 브랜드 '제이준(JAYJUN)'이 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 중국 마스크팩 부문 10년 연속 1위에 선정됐다.
2일 차AI헬스케어에 따르면 제이준은 전날 서울 신라호텔에서 열린 '2026 올해의 브랜드 대상' 시상식에서 중국 마스크팩 부문 1위에 선정됐다. 10년 이상 연속 수상한 브랜드에 수여되는 '마스터피스(Masterpiece)'도 함께 받았다.
올해로 24회를 맞은 올해의 브랜드 대상은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼과 한국경제신문이 공동 주관한다. 소비자 투표와 위원회 심의를 거쳐 분야별 브랜드를 선정한다.
제이준은 지난 2017년 첫 수상 이후 올해까지 중국 마스크팩 부문에서 10년 연속 1위에 선정됐다. 대표 제품은 '블랙 물광 마스크 3STEP', '인텐시브 샤이닝 마스크 3STEP', '제이준 콜라겐 스킨 핏 마스크', '히알루론산 하이드레이팅 마스크' 등이다.
제이준은 마스크팩을 중심으로 기초 스킨케어까지 제품군을 확대해 왔다. 지난해 차바이오그룹 편입 이후에는 'Skin Longevity'를 핵심 브랜드 비전으로 삼아 바이오 스킨케어 브랜드로 리브랜딩을 추진하고 있다. 앞으로 차바이오그룹의 기술력을 활용해 고기능성 유효성분 중심의 스킨케어 제품군을 확대할 계획이다.
윤경욱 차AI헬스케어 대표는 "중국 마스크팩 부문 10년 연속 1위와 마스터피스 수상은 오랜 시간 제이준을 믿고 선택해 주신 소비자들의 신뢰가 만들어낸 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 차바이오그룹과의 시너지를 바탕으로 성분주의 스킨케어를 합리적인 가격으로 선보여 글로벌 소비자들에게 부담 없이 경험할 수 있는 새로운 K-바이오 뷰티의 가치를 제공하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com