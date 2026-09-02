"삼성 가전 사면 최대 540만원 할인"…롯데하이마트, 9월 대규모 세일

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삼성 TV·냉장고·세탁기 등 다품목 구매 혜택…에어컨·쿠쿠 제품도 할인

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데하이마트가 이달 들어 가을 이사·혼수철을 겨냥해 대규모 가전 할인 행사를 진행한다. 삼성전자 주요 가전을 여러 품목 함께 구매하면 최대 540만원을 할인하고, 에어컨과 주방가전도 가격을 낮춰 수요 잡기에 나선다.

롯데하이마트는 9월 한 달간 전국 오프라인 매장에서 '하이라이트 세일' 행사를 마련했다고 2일 밝혔다. 이사나 혼수를 준비하면서 TV와 냉장고, 세탁기 등을 한꺼번에 구매하는 고객을 겨냥한 행사다.

롯데하이마트가 삼성전자 이사·혼수 가전 중심으로 9월 한달간 전국 오프라인 매장에서 '하이라이트 세일'을 진행한다. 사진은 롯데하이마트에서 삼성 냉장고를 살펴보고 있는 고객 모습. [사진=롯데하이마트 제공]

삼성전자 제품의 경우 '네오 QLED 8K TV', '비스포크 AI 패밀리허브 냉장고', '비스포크 AI(인공지능) 콤보 세탁건조기' 등 행사상품을 2개 품목 이상 구매하면 품목 수에 따라 최대 540만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 냉장고와 김치냉장고, 메인 TV와 세컨드 TV 등을 함께 구매할 경우에도 최대 65만원을 추가 할인한다.

생활가전에서는 '쿠쿠 파워세일'을 진행한다. 트윈프레셔 IH 전기밥솥(6인용)은 39만원대, 전자레인지(23L)는 13만원대 등 인터넷 최저가 수준으로 선보인다. 여러 제품을 함께 사면 최대 20만원의 추가 혜택도 제공한다.

에어컨 재고 소진을 위한 '에어컨 클리어런스'도 병행한다. 삼성전자와 LG전자, 캐리어 등의 제품을 할인 판매하며, 삼성 시스템 에어컨을 구매하는 신축 입주 고객에게는 20만원을 추가로 할인한다.

김보경 롯데하이마트 상품본부장은 "가을 이사와 혼수 수요를 고려해 다양한 할인 혜택을 마련했다"며 "여러 품목을 함께 구매하는 고객들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 행사를 구성했다"고 말했다.

nrd@newspim.com