【韩股收盘】 KOSPI指数止跌回升 收于6835.8点

纽斯频通讯社首尔9月1日电 韩国综合股价指数（KOSPI）1日盘中一度下跌超过1%，随后在三星电子、SK海力士回购自家股票等因素支撑下止跌回升，最终小幅收涨。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，KOSPI指数当天收于6835.80点，比前一交易日上涨15.78点，涨幅为0.23%。指数以6768.74点开盘，较前一交易日收盘价下跌0.75%，盘中最低跌至6732.47点，跌幅一度扩大至1.28%，随后跌幅逐步收窄，并于尾盘转涨。

从资金流向看，其他法人投资者净买入1.6893万亿韩元，个人投资者、外国投资者和机构投资者分别净卖出5398亿韩元、4919亿韩元和6340亿韩元。

市场分析认为，三星电子和SK海力士回购自家股票，在一定程度上吸收了其他主要投资主体的卖盘，对韩国综合股价指数形成支撑。

外部市场环境则对韩国股市构成压力。美国与伊朗武装局势恶化，国际油价和美国国债收益率同步上涨。美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高水平；西得克萨斯中质原油（WTI）价格也升至每桶85美元附近。

当天，三星电子股价上涨0.38%，SK海力士上涨1.14%。三星电子优先股上涨2.04%，SK Square上涨2.89%，三星生物制剂上涨0.13%，三星物产上涨3.72%，三星生命上涨1.14%。三星电机、LG新能源和现代汽车分别下跌1.92%、2.91%和0.74%。

韩国创业板（KOSDAQ）指数收于821.25点，比前一交易日下跌13.04点，跌幅为1.56%。个人投资者净买入4338亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1515亿韩元和2749亿韩元。

首尔外汇市场，韩元兑美元汇率收于1美元兑1370.30韩元，较前一交易日上涨2.40韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社