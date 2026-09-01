세종시, 부패 신고·갑질 근절 청렴문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 1일 청렴도 향상 대책회의를 열고 성과를 점검했다.
- 직원 대상 부패행위 신고 모의훈련으로 신고 활성화를 추진했다.
- AI 갑질 근절 캠페인송 공모전으로 청렴문화 확산에 나섰다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 직원 참여형 부패행위 신고 모의훈련과 갑질 근절 캠페인송 공모전 등을 통해 공직사회 내 청렴문화 확산에 힘을 쏟고 있다.
시는 1일 4급 이상 간부 공무원을 대상으로 '제4차 청렴도 향상 대책회의'를 열고 올해 새롭게 추진한 청렴시책의 성과와 향후 추진 방향을 점검했다고 밝혔다.
이번 회의에서는 올해 초 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과를 바탕으로 추진한 주요 시책을 공유하고, 부패 경험률 제로(Zero) 달성을 위한 부패행위 신고·제보 활성화 방안 등을 논의했다.
시는 앞서 지난 6월 청렴시민감사관의 건의를 반영해 지난 7월 15~22일 전 직원을 대상으로 부패행위 신고 모의훈련을 실시했다.
훈련은 무작위로 선정된 직원에게 부패 상황을 가정한 모의 메시지를 발송하고 이를 받은 직원이 내부망을 통해 신고하는 방식이다.
훈련 참여자 설문에서는 95%가 '모의훈련이 부패 예방과 부패행위 신고 활성화에 도움이 된다'고 답했다. 96%는'부패행위를 목격할 경우 이전보다 적극적으로 신고하겠다'고 응답했다.
시는 이 같은 참여형 시책과 함께 상호존중과 배려의 조직문화를 조성하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 갑질 근절 캠페인송 공모전도 진행했다.
공모전에는 총 30곡이 접수됐으며 심사위원회 심사와 전 직원 투표를 거쳐 최우수작 '오늘도 세종은 맑음' 등 3곡을 선정했다.
최우수작은 지난달 25일부터 시청사와 읍면동 청사 내 방송을 통해 송출되고 있다. 시는 이날 회의에서 공유한 청렴시책 성과를 바탕으로 하반기에도 조직 내 청렴문화 확산에 총력을 기울일 예정이다.
조상호 시장은 "올해 추진한 주요 청렴시책들이 공직사회 전반에 확고한 청렴문화로 뿌리내리길 기대한다"며 "투명하고 부패 없는 공직문화를 바탕으로 시민이 피부로 체감할 수 있는 효능감 있는 행정을 펼치겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com