화성특례시의회, 35년 만 새로운 청사 시대 출발 알려

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시의회가 1일 신청사 개청식을 열었다.
- 1991년 초대 화성군의회 이후 35년 만이다.
- 독립청사로 시민 목소리 반영 의지를 밝혔다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시의회는 1일 화성특례시의회 신청사 로비에서 개청식을 열고 1991년 초대 화성군의회로부터 35년 만에 새로운 청사 시대의 출발을 알렸다고 밝혔다.
이날 개청식에는 이계철 의장을 비롯한 화성특례시의회 의원 전원과 역대 의장단, 화성특례시의회 의정회 회원이 참석했으며 정명근 화성특례시장, 송옥주 국회의원, 진석범 더불어민주당 화성을지역위원장, 경기도의회 금종례 의원, 수원특례시의회 김미경 의장, 용인특례시의회 김길수 부의장, 광명시의회 이형덕 의장, 오산시의회 김종욱 의장, 과천시의회 황선희 의장과 용주사 성효 주지스님, 원불교 김선지 교무 등 유관기관 및 사회단체 관계자, 언론인 등 300여 명이 참석해 신청사 개청을 함께 축하했다.
개청식은 신청사 건립 경과보고와 기념영상 상영을 시작으로 신청사 건립 유공자 및 지역발전 모범시민에 대한 감사패·표창장 수여, 의정슬로건 공표, 이계철 의장 기념사와 정명근 시장 축사, 기념촬영 순으로 진행됐다.
이어 현판 제막과 테이프 커팅, 기념식수, 청사 라운딩이 이어졌다. 특히 이날 화성특례시의회는 제10대 의회의 새로운 의정 방향을 담은 슬로건 '신뢰는 실천으로, 변화는 의정으로'를 공식 공표했다.
화성특례시의회는 1991년 초대 화성군의회 출범한 이후 2001년 화성시 승격으로 화성시의회로서 의정활동을 이어왔다. 새로운 청사에 대한 필요성에 제8대 의회에서 독립청사 건립을 위한 논의와 행정절차를 시작해 제9대 의회에서 설계와 공사를 본격화하고 2024년 착공했다.
신청사는 부지면적 5519㎡, 연면적 1만1804㎡, 지하 2층·지상 6층 규모로 조성됐다. 본회의장과 상임위원회 회의실 등 의정활동 공간뿐만 아니라 다목적강당, 커뮤니티실, 의회마루, 홍보전시공간, 북카페 등 다양한 공간을 갖췄다.
이계철 의장은 기념사를 통해 "신청사는 의회가 누릴 새집이 아니라 시민을 위해 더 부지런히 일하라고 주어진 일터"라며 "좋은 청사의 기준은 크기나 외관이 아니라 시민의 목소리가 조례와 정책, 예산에 제대로 반영되는 의회에 있다"고 말했다.
이어 "신청사의 진짜 가치는 앞으로 우리가 어떻게 일하느냐로 증명될 것이다. 시민이 체감하는 변화와 분명한 결과로 독립청사 시대의 책임을 다하겠다"고 다짐했다.
ssamdory75@newspim.com