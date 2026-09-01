고용노동교육원, 생애주기별 노동교육 전문가 될 100명 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국고용노동교육원은 1일 전문가 100명 모집을 밝혔다.
- 오는 11일까지 생애주기별 노동교육 과정을 모집했다.
- 온라인·집합 70시간 교육 뒤 인증서를 수여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용노동교육원은 오는 11일까지 '2026년 생애주기별 노동교육 전문가 양성과정'에 참여할 교육생 100명을 모집한다고 1일 밝혔다.
이번 과정은 정부 국정과제인 '노동존중 실현과 노동기본권 보장' 이행을 위해 추진되는 전 생애 노동교육 사업의 하나로, 생애주기별 노동교육 콘텐츠를 현장에 전문적으로 전달할 수 있는 전문가를 양성·인증해 체계적인 노동교육 인프라를 구축한다는 목표다.
교육은 온라인과 집합교육을 결합한 방식으로 총 70시간 운영된다. 기초 이론을 다루는 온라인과정 20시간, 강의 역량 강화와 1차 콘텐츠 전수를 담은 기본과정 20시간, 2차 콘텐츠 전수와 강의 시연평가로 구성된 심화과정 30시간 세 단계로 구성된다. 인증을 받은 전문가는 향후 보수과정 10시간을 추가로 이수하게 된다.
교육내용은 신규 개발 콘텐츠 전수와 현장 전달 역량 중심의 실습형으로 구성됐다. 특히 콘텐츠 전수 교과목은 생애주기별 노동교육 콘텐츠 개발 집필진이 직접 출강하며, 'AI와 노동의 미래' 특강도 함께 마련된다.
교육과정을 모두 이수하고 시연평가를 합격한 교육생에게는 한국고용노동교육원장 명의의 생애주기별 노동교육 전문가 인증서가 수여된다. 인증 전문가는 전문가 풀에 등재되어 향후 지방자치단체와 유관기관 등 전국 단위 교육 전달 기관이 직접 활용할 수 있도록 공개될 예정이다.
신청 대상은 노동인권 강사, 시민사회 활동가, 공인노무사·변호사, 노동법 전공자, 기업 인사노무 담당자, 노동조합 간부 등 노동교육 관련 분야 종사자다. 권역별 균형 있는 전문가 양성을 위해 수도권과 비수도권 참여자 비율을 안배해 모집한다.
교육은 오는 21일 온라인과정 개강을 시작으로 10월부터 12월까지 4개 기수로 나눠 진행한다. 세부 교육내용 및 교육 신청서 접수 등 자세한 사항은 교육원 홈페이지 교육 공지문에서 확인할 수 있다.
이종선 원장은 "노동교육이 현장에 뿌리내리기 위해서는 콘텐츠를 전문적으로 전달할 사람이 있어야 한다"며 "생애주기별 노동교육을 전 국민에게 보편화하는 고용노동교육 2.0의 출발점이 바로 이 전문가 양성 과정"이라고 말했다.
sheep@newspim.com