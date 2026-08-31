'안양스마T움축제' 성황리 막 내려...관람객 4만3000명 방문

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 29∼30일 안양스마T움축제를 열었다
- 축제에 관람객 4만3000여명이 찾아 성황을 이뤘다
- AI·로봇·자율주행 체험과 경진대회가 호응을 얻었다
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UAM·자율주행 버스 '주야로' 체험, 드론 경진대회 등 프로그램 운영
최대호 시장 "미래 인재 양성 및 대한민국 대표 정보과학 축제로 육성"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 29일부터 30일까지 안양종합운동장 체육관 일원에서 열린 '제23회 안양스마T움축제'에 관람객 4만 3000여 명이 방문하며 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 '상상이 일상으로! 내 삶을 바꾸는 안양스마T움!'을 슬로건으로 내건 이번 축제는 인공지능(AI)과 미래 모빌리티, 자율주행 등 최첨단 기술을 시민들이 직접 체험할 수 있도록 꾸며졌다.
29일 개회식에서는 인간형(휴머노이드) 로봇 공연과 레이저 쇼가 펼쳐져 눈길을 끌었으며 주요 내외빈과 관계자들이 참석해 축제의 막을 열었다.
전시장 일원에서는 미래형 교통수단인 도심항공교통(UAM, OPPAV) 전시를 비롯해 안양시 자율주행 버스 '주야로' 탑승 체험, 사격 가상 체험 시뮬레이터, 경찰 로봇 시연 등 다채로운 체험 부스가 운영됐다.
아울러 AI 코딩·로봇·드론 등 7개 분야 경진대회에서는 우수한 성적을 거둔 참가자들에게 과학기술정보통신부 장관상 등 총 85점의 상장이 수여됐다.
정보화 체험관에서는 '방 탈출 과학 버스', 천체 관측 버스 '루체리움 스타카', 가상현실(VR) 및 확장현실(XR) 체험 공간이 운영됐으며 관내 중·고교생 16개 팀이 마련한 '과학 탐구 체험관'에도 시민 발길이 이어졌다.
이 밖에도 AI 퀴즈대회, 랜덤 플레이 댄스대회, 스마트폰 중독 예방 인형극, 유아 체험관 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 큰 호응을 얻었다.
최대호 안양시장은 "이번 축제가 시민과 학생들이 AI 등 최신 기술을 직접 경험하며 미래 기술을 즐기는 장이 되었기를 바란다"며 "안양스마T움축제를 대한민국을 대표하는 정보과학 축제로 발전시키는 한편 스마트 도시 안양의 미래 인재 양성에도 적극 나서겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com