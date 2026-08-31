브레인즈컴퍼니, '제니우스 EMS' GPU 모니터링 강화

AI 핵심 요약beta
- 브레인즈컴퍼니가 31일 제니우스 EMS의 GPU 모니터링을 강화했다.
- 서버와 쿠버네티스 GPU 성능을 통합 모니터링하도록 했다.
- AI 확산에 맞춰 GPU 인프라 관리 효율을 높이겠다고 했다.
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AI 인프라 운영 가시성·효율 제고
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 지능형 정보기술(IT) 인프라 통합관리 솔루션 기업 브레인즈컴퍼니가 '제니우스(Zenius) EMS'의 그래픽처리장치(GPU) 모니터링 기능을 강화한다.
31일 브레인즈컴퍼니는 제니우스 EMS에서 서버와 쿠버네티스(Kubernetes) 환경의 GPU 성능 정보를 통합 모니터링할 수 있도록 관련 기능을 강화했다고 밝혔다.
인공지능(AI) 에이전트와 고성능 AI 워크로드가 확산하면서 이를 처리하기 위한 GPU 인프라 관리 중요성도 커지고 있다. 다수의 GPU를 서버와 쿠버네티스 환경에서 운영할 경우 GPU별 자원 상태와 연산 성능, 메모리 및 데이터 전송 현황 등을 종합적으로 파악할 필요가 있다는 설명이다.
제니우스 EMS는 전체 GPU 현황을 확인할 수 있는 요약 화면과 서버 및 쿠버네티스 환경별 모니터링 화면을 제공한다. 기존 IT 인프라와 GPU 성능 정보도 하나의 화면에서 확인할 수 있다.
GPU 사용률과 메모리 사용량, 멀티 인스턴스 GPU(MIG) 사용률을 비롯해 연산 성능과 데이터 전송, 전력·온도 등의 정보를 제공해 GPU 자원의 상태와 성능 변화를 확인할 수 있도록 했다.
제니우스 EMS는 GPU뿐 아니라 온프레미스와 클라우드 환경에 분산된 서버, 네트워크, 데이터베이스관리시스템(DBMS), 애플리케이션 등 IT 인프라를 하나의 플랫폼에서 통합 모니터링하는 솔루션이다. 쿠버네티스와 가상화·컨테이너 환경도 지원한다.
브레인즈컴퍼니에 따르면 제니우스 EMS는 현재 1500개 이상의 고객사에서 사용되고 있다.
서은숙 브레인즈컴퍼니 전무는 "AI 인프라가 확대될수록 GPU를 기존 IT 인프라와 분리된 영역으로 관리하기보다 서버, 네트워크, Kubernetes 등과 연계해 전체 운영 상태를 함께 파악하는 것이 중요하다"며 "Zenius EMS의 통합 모니터링 역량을 GPU 영역까지 지속적으로 확대해 복잡해지는 AI 인프라 운영의 가시성과 관리 효율을 높여 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com