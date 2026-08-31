GS칼텍스, 서울숲서 '어린이 생태관찰 드로잉 교실' 운영

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 31일 서울숲 배움정원 생태체험을 열었다.
- 어린이 대상 드로잉·컬러링으로 자연 관찰을 돕는다.
- 9월 5일 대회도 열고 환경교육을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=GS칼텍스가 2026 서울국제정원박람회가 열리고 있는 서울숲 배움정원에서 어린이와 가족을 대상으로 생태 체험 프로그램을 운영한다.
GS칼텍스는 서울숲 배움정원에서 '어린이 생태관찰 드로잉 교실'을 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 프로그램은 지난 4월 새단장한 서울숲 배움정원을 시민들이 직접 경험할 수 있도록 마련한 참여형 환경교육 프로그램이다.
GS칼텍스는 2005년 서울숲 개장 당시 후원해 조성한 공간을 시민들이 자연을 배우고 체험할 수 있는 '배움정원'으로 새롭게 꾸미고 다양한 생태 체험 프로그램을 운영하고 있다.
생태관찰 드로잉 교실에서는 어린이들이 식물과 곤충을 세밀하게 관찰하고 직접 그림과 글로 기록한다. 자연 속에서 생태계를 관찰하는 과정을 통해 자연의 아름다움과 생물다양성의 가치를 체험하도록 구성했다.
배움정원의 생태 자원을 활용한 컬러링 프로그램도 함께 운영 중이다. GS칼텍스는 오는 9월 5일 서울숲 배움정원에서 컬러링 프로그램과 생태관찰 드로잉 대회를 개최할 예정이다.
이번 프로그램은 GS칼텍스가 1994년부터 이어온 환경교육 활동의 연장선이다. 녹색환경미술대회로 시작한 환경 관련 사회공헌활동을 생태를 직접 관찰하고 기록하는 체험형 프로그램으로 확대했다.
GS칼텍스 관계자는 "환경의 중요성을 깨닫는 첫걸음은 자연을 자세히 관찰하는 것에서 시작된다"며 "아이들이 식물과 곤충을 직접 관찰하고 기록하는 과정을 통해 자연의 아름다움과 생물다양성의 가치를 배우길 바란다"고 말했다.
이어 "배움정원이 시민들이 자연을 배우고 기록하는 환경교육 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 덧붙였다.
한편 GS칼텍스는 서울숲 배움정원 운영을 비롯해 블루카본 조성을 위한 염생식물 식재, 해안 환경정화, 에너지효율개선사업 등 환경 분야 사회공헌활동을 진행하고 있다. 에너지효율개선사업을 통해 취약계층의 에너지 복지를 지원하는 동시에 에너지 절감과 탄소배출 저감에도 나서고 있다.
heoneykim@newspim.com