4대그룹 '10억 주식부자' 임원 398명…98%가 삼성·SK

AI 핵심 요약beta
- 4대 그룹 비오너 임원 398명이 31일 주식 10억 클럽에 올랐다
- 삼성과 SK가 391명으로 전체의 98.2%를 차지했다
- 성과급 자사주 지급 확대로 임원 주식재산이 급증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
두 회사 '10억 클럽' 10개월 새 11.7배↑…주식보상 확대 영향
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 4대 그룹 상장 계열사에서 보유 주식 가치가 10억원을 넘는 비(非)오너 임원이 400명에 육박하는 것으로 나타났다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 임원들이 전체의 90% 이상을 차지했다.
성과급 일부를 자사주로 지급하는 주식보상이 확대되면서 임원들의 보유 주식이 크게 늘어난 영향이다.
기업분석전문 한국CXO연구소는 31일 이 같은 내용의 '4대 그룹 상장 계열사 비오너 임원 주식재산 10억 클럽 현황'을 발표했다. 조사 대상은 삼성·SK·현대차·LG그룹의 상장 계열사 62곳으로, 올 반기보고서에 기재된 임원이 보유한 보통주를 지난 24일 종가로 평가했다.
조사 결과 주식재산이 10억원을 넘는 비오너 임원은 398명으로, 이들의 주식 가치는 총 1조507억원에 달했다.
그룹별로는 삼성이 269명(67.6%)으로 가장 많았고 SK가 122명(30.7%)으로 뒤를 이었다. 삼성과 SK를 합치면 391명으로 전체의 98.2%를 차지했다.
반면 현대차그룹은 4명, LG그룹은 3명에 그쳤다.
회사별로는 삼성전자가 256명(64.3%), SK하이닉스가 107명(26.9%)이었다. 두 회사 소속 임원만 363명으로 전체의 91.2%에 달했다.
증가 속도도 가팔랐다. 삼성전자의 '10억 클럽' 임원은 지난해 10월 17명에서 올해 5월 170명, 이달 256명으로 늘었다. 같은 기간 SK하이닉스도 14명에서 88명을 거쳐 107명으로 증가했다. 두 회사를 합치면 10개월 만에 31명에서 363명으로 11.7배 급증했다.
특히 최근 주가 하락에도 10억 클럽 임원은 늘었다. 삼성전자 주가는 지난 5월 13일 28만4000원에서 이달 24일 25만7000원으로 9.5% 하락했지만 10억 클럽은 170명에서 256명으로 50.6% 증가했다.
SK하이닉스 역시 같은 기간 주가가 197만6000원에서 167만1000원으로 15.4% 떨어졌지만 10억 클럽은 88명에서 107명으로 21.6% 늘었다.
이는 주가 상승보다는 성과급 등을 자사주로 지급하면서 임원들의 보유 주식 자체가 증가한 영향으로 분석된다.
삼성전자는 지난해 10월 이후 임직원에게 성과급과 장기성과급 등의 명목으로 2조2000억원이 넘는 자사주를 지급한 것으로 조사됐다. SK하이닉스도 임원 장기성과급 등에 자사주를 활용하고 있다.
주식 가치가 100억원을 넘는 비오너 임원은 12명이었다. 노태문 삼성전자 사장이 보유주식 12만4280주, 평가액 319억3996만원으로 1위를 차지했다. 곽노정 SK하이닉스 사장이 239억1535만원으로 2위, 송재승 SK스퀘어 최고투자책임자(CIO)가 183억1136만원으로 뒤를 이었다.
오일선 한국CXO연구소장은 "성과급 일부를 주식으로 지급하는 기업이 늘면서 대기업 임원의 보상과 자산 형성 방식도 현금 중심에서 주식을 결합하는 형태로 빠르게 바뀔 가능성이 크다"며 "성과급에서 주식 지급 비중을 어느 수준으로 정할지가 노사 간 새로운 협의 과제로 떠오를 수 있다"고 말했다.
syu@newspim.com