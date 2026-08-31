105억원 규모 '국민안전산업펀드 1호' 결성…AI·로봇 재난안전기업 투자

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 31일 재난안전기업 육성펀드를 조성했다
- 105억원 규모로 AI·로봇 기업에 투자한다
- 행안부는 펀드 확대를 통해 산업 육성을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 보유한 재난안전 분야 기업을 육성하기 위해 105억원 규모의 전용 투자펀드를 조성한다.
행정안전부는 모태펀드 국민안전계정으로 운용되는 '국민안전산업펀드 1호' 결성을 추진한다고 31일 밝혔다.
국민안전산업펀드는 행안부 출자금을 마중물로 민간 자금을 끌어들여 재난안전 분야 유망 기업에 투자하는 전용 펀드다.
모태펀드 운용기관인 한국벤처투자는 공모를 거쳐 서류심사와 현장실사, 발표심사를 진행한 결과 현대차증권을 운용사로 최종 선정했다. 펀드 조기 결성 가능성과 투자 실적 등을 종합적으로 평가했다.
현대차증권은 현재 4311억원 규모의 14개 펀드를 운용하고 있으며, 환경·물산업 분야에서 900억원 규모의 모태펀드 2개를 운용하고 있다.
현대차증권은 정부 출자금 50억원과 민간 출자금 55억원을 합쳐 총 105억원 규모의 펀드를 3개월 이내 결성하고 본격적인 투자에 나설 계획이다.
주요 투자 대상은 AI와 로봇 등 첨단기술을 보유한 재난안전 분야 유망 기업이다.
투자금은 해당 기업의 기술·제품 고도화와 마케팅, 인증·특허 획득 등에 활용된다. 행안부는 펀드 투자가 재난안전기업의 성장을 촉진하고 후속 투자를 유인하는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
행안부는 이번 1호 펀드 결성을 시작으로 국민안전산업펀드 규모를 지속적으로 확대할 방침이다.
박형배 행안부 안전예방정책실장은 "이번 펀드가 우수한 기술을 보유한 재난안전기업의 성장 발판이 되기를 바란다"며 "전문 운용사의 우수한 역량을 적극 활용해 국내 재난안전산업을 적극 육성해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com