최태원 SK회장 "일본 내 메모리 반도체 합작공장 설립 검토"

AI 핵심 요약beta
- 최태원 회장이 31일 일본서 메모리 합작공장 검토를 밝혔다.
- SK하이닉스는 수요 급증에 맞춰 국내외 증설에 나섰다.
- 일본 고객·공급망과 협력 확대 가능성도 거론됐다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = SK하이닉스(000660)가 전 세계적인 메모리 수요 확대에 대응하기 위해 일본에 메모리 반도체 합작공장을 설립하는 방안을 검토하고 있다고 31일 블룸버그가 전했다.
블룸버그에 따르면 이날 일본 센다이에서 열리는 한일 상공회의소 회의에 참석한 최태원 SK그룹 회장은 일본 내 메모리 합작공장 설립 가능성을 살피고 있다며 "전력과 용수가 충분한 곳이라면 어디든 가능하다"고 말했다.
다만 어디랑 손 잡고 합작 공장을 세울지에 대해선 말을 아꼈다.
SK하이닉스는 인공지능(AI) 인프라 투자 붐에 힘입어 메모리 수요가 급증하자 국내외 생산능력 확충에 나서고 있다. 국내에서는 54조원을 투입해 반도체 생산시설을 확대할 방침이다. 지난주에는 미국 인디애나주 웨스트라피엣에서 첨단 메모리 패키징 시설 착공식을 열었다.
블룸버그는 "SK하이닉스의 일본 내 생산시설 검토는 현지 고객사 및 공급업체와 협력을 강화하는 흐름과 궤를 같이 한다"고 설명했다.
일본에는 반도체 장비업체 도쿄일렉트론을 비롯해 SK하이닉스의 다수 공급업체가 자리 잡고 있다. 소니와 닌텐도 등 주요 고객사도 있다. 경쟁사인 미국 마이크론은 이미 일본 히로시마에서 반도체 공장을 운영 중이다. 일본 정부 역시 대만 TSMC를 비롯한 해외 반도체 기업의 현지 생산시설 투자에 대규모 보조금을 지원해왔다.
SK하이닉스는 일본 낸드플래시 업체 키옥시아홀딩스의 지분도 간접 보유하고 있다. AI 기술혁명의 물결을 타고 고대역폭메모리(HBM)뿐 아니라 낸드플래시 수요도 빠르게 늘고 있다. 미국 빅테크 기업들이 대규모 AI 인프라 구축에 나서면서 기존 하드디스크보다 빠른 데이터 저장장치 확보에 나서고 있어서다.
지난주 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 키옥시아와의 협력 관계를 강화하는 방안을 모색하고 있다며 고객과 공급업체(협력사)들을 위해 낸드플래시 시장을 함께 발전시킬 수 있는 방안을 매우 신중하게 살피고 있다고 말했다.
곽 사장은 SK하이닉스가 40억 달러 이상을 투자하는 인디애나주에서 기여하듯, 일본 반도체 산업 발전에도 기여하고 싶다며 "이는 우리의 책무"라고 덧붙였다.
osy75@newspim.com