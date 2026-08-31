인천해경 "지난 달 강화 주문도 인근 해상서 발견 시신은 북한 남아 추정"

AI 핵심 요약beta
- 인천해경이 31일 강화도 주문도 인근 시신을 조사했다.
- 국과수는 북한 유입 가능성이 큰 6세 남아로 추정했다.
- 해경은 범죄 혐의점이 없어 사건을 종결할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =지난 달 인천 강화군 주문도 인근 해상에서 발견된 시신은 북한에서 떠 내려온 북한 남자아이로 추정됐다.
인천해양경찰서는 지난달 25일 강화도 주문도 인근 해상에서 발견된 변사체에 대해 국립과학수사연구원 감정 등을 진행한 결과 소장에서 국내에서는 발견 가능성이 희박한 기생충이 확인됐다고 31일 밝혔다.
국과수는 시신에서 발견된 기생충이 국내에서 발견될 가능성이 희박하다는 취지의 의견을 제시했다.
시신은 국내 실종자 정보와도 일치하지 않았다.
해경은 시신의 신원을 확인하기 위해 실종 프로파일링 시스템 등을 조회한 결과 국내 실종자 가운데 시신과 일치하는 정보는 확인되지 않았다고 설명했다.
해경은 기생충 감정 결과와 국내 실종자 조회 결과 등을 종합해 시신이 북한에서 유입된 주민일 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다.
앞서 지난달 25일 낮 12시쯤 인천시 강화군 주문도 인근 해상에서 "변사체가 떠 있다"고 112로 신고됐다.
경찰의 공동 대응 요청을 받은 해경이 출동해 인양한 시신은 부패가 상당히 진행된 상태로 옷을 입지 않고 지문도 남아 있지 않아 신원 확인에 어려움을 겪었다.
국과수 감정 결과 시신의 신장은 약 110~120㎝로, 6세 전후의 남자아이일 가능성이 있는 것으로 추정됐다.
해경은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 필요한 절차를 거쳐 사건을 종결할 방침이다.
북한과 인접한 주문도 인근 해상에서는 수시로 북한에서 유입된 것으로 추정되는 시신이나 목함지뢰 등 위험물체가 발견되고 있다.
지난달 23일부터 이달 10일까지 주문도를 비롯해 강화도·교동도·볼음도 등 강화군 휴전선 인근 해안에서는 북한에서 떠내려온 것으로 추정되는 유실 지뢰 16개가 모두 14차례에 걸쳐 발견됐다.
hjk01@newspim.com