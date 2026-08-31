GC녹십자 '제놀', 새 모델에 김연경…2040세대 공략

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 31일 김연경을 제놀 새 모델로 발탁했다
- 제놀은 광고와 제품 패키지에 김연경 이미지를 활용했다
- 중장년층 넘어 2040세대까지 고객층을 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자가 파스 브랜드 '제놀'의 새로운 광고 모델로 전 국가대표 배구 선수 김연경을 선정하고 신규 마케팅 활동에 나선다고 31일 밝혔다.
GC녹십자는 김연경의 이미지를 활용한 광고와 제품 패키지를 선보인다. 인쇄물과 뉴미디어 광고 등에서도 김연경을 활용한 마케팅을 진행할 예정이다.
이번 모델 발탁을 계기로 40년 이상 된 제놀 브랜드의 고객층도 확대한다. 기존 중장년층뿐 아니라 운동과 야외활동을 즐기는 2040세대까지 타깃 고객층을 넓힌다는 계획이다.
제놀은 GC녹십자가 1981년 습포제 형태인 '카타플라스마' 파스로 선보인 브랜드다. 카타플라스마는 수분을 함유한 약제를 부직포 등에 도포해 피부에 붙이는 형태의 파스다.
GC녹십자는 제놀의 수분 함량을 높여 피부 밀착감을 높이고 유효성분을 통한 소염·진통 효과를 낼 수 있도록 했다고 설명했다.
김동건 GC녹십자 브랜드 매니저는 "김연경 선수와의 다양한 마케팅 활동을 통해 제놀의 브랜드 가치를 높여나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com