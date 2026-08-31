무신사, 상반기 매출 8217억원 역대 최대...해외 매출 9배 급증

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 31일 상반기 매출 8217억원을 기록했다
- 오프라인 확장과 해외 성장으로 역대 최대 실적을 냈다
- 하반기엔 뷰티·해외 매장 확대를 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 2026년 상반기 연결재무제표 기준 총매출액 8217억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 전년 동기 6705억원 대비 22.5% 증가한 수치로, 상반기 기준 역대 최대 실적이다.
무신사는 이번 실적에 대해 "무신사 메가스토어 성수점 등 국내 오프라인 거점 확장과 중국, 일본 등 해외 사업 성장세가 맞물려 온오프라인 시너지가 본격화된 결과"라고 설명했다.
온오프라인 핵심 플랫폼인 본업 실적을 보여주는 별도 기준 매출은 전년 동기 대비 30.0% 증가한 7847억원으로 집계됐다. 2분기만 놓고 보면 연결 매출 4581억원(21.3% 증가), 별도 매출 4497억원(34% 증가)으로 패션업계 비수기인 여름철에도 두 자릿수 성장을 이어갔다. 수익성 면에서는 별도 기준 영업이익이 657억원으로 전년 대비 13.1% 늘며 견조한 흑자 흐름을 보였다.
다만 연결 기준 영업이익은 523억원으로 1년 전보다 11.2% 줄었다. 무신사는 부자재와 공임비 등 원가 상승, 거래 규모 확대에 따른 운반비와 지급수수료 등 판매관리비 증가를 원인으로 꼽았다. 상반기 당기순손실은 약156억원으로, 상환전환우선주를 부채로 인식하는 회계정책에 따라 발생한 이자비용이 장부에 반영된 결과이며 실제 현금 유출과는 무관하다고 무신사 측은 설명했다.
무신사는 올 2분기 국내 10곳, 해외 2곳 등 총 12곳의 오프라인 스토어를 신규 출점했다. 국내에서는 무신사 메가스토어 성수, 무신사 스탠다드 신세계백화점 광주점, 이구키즈 서울숲이 문을 열었고, 해외에서는 4월 중국 상하이 신육백영점과 항저우 항륭광장점이 새로 생겼다. 국내 41개 무신사 스탠다드 점포의 2분기 판매액은 전년 동기 대비 64% 늘었고, 방문객도 66% 이상 증가해 분기 기준 처음으로 1000만명을 넘어섰다. 4월24일 오픈한 무신사 메가스토어 성수는 68일 만에 누적 판매액 약100억원을 기록했으며 전체 판매액 중 외국인 고객 비중이 약44%에 달했다. 스니커즈 편집숍 무신사 킥스는 홍대와 성수 2개 매장에서 8개월 만에 누적 방문객 100만명을 돌파했고 해외 관광객 판매 비중은 70%에 이르렀다. 셀렉트숍 29CM은 이달 중순 연간 거래액 1조원을 돌파했다.
해외 시장에서도 성과가 두드러졌다. 일본, 미국, 태국 등 13개 지역에서 운영 중인 무신사 글로벌 스토어의 2분기 거래액은 전년 동기 대비 143% 이상 증가했고, 대만과 태국, 베트남, 인도네시아에서도 세자릿수 성장률을 기록했다. 상반기 수출액은 약372억원으로 전년 동기 대비 9배 이상 늘었다. 무신사는 2분기부터 동남아시아 패션 유통 전문 인력을 채용하고 재고 확대와 현지 유통망 구축에 투자를 늘렸으며, 지난 7월부터 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 필리핀 등과 잇따라 파트너십을 체결했다.
무신사는 하반기에도 확장을 이어갈 계획이다. 오는 9월과 11월 서울 홍대와 성수에 각각 400평 규모의 대형 무신사 뷰티 단독 매장을 열고, 4분기에는 제주에 무신사 스탠다드와 무신사 뷰티를 동시에 오픈한다. 해외에서는 10월 하순 일본 오사카에서 2주간 80여개 케이패션·케이뷰티 브랜드를 모은 대형 팝업 스토어를 진행하며 최대 10만명 방문을 예상하고 있다. 이를 기반으로 2027년 일본 상설 오프라인 스토어를 구축한다는 계획이다. 같은 시기 중국 광둥성 선전에는 케이패션 브랜드를 모은 무신사 스토어와 무신사 스탠다드를 함께 선보일 예정이다.
무신사 관계자는 "올해 상반기는 새롭게 선보인 오프라인 공간들이 고객들의 호응 속에 성공적으로 안착하고 글로벌 시장에서의 수요 확대가 실질적인 실적 확대로 직결된 매우 의미 있는 기간"이라며 "하반기에도 입점 브랜드들의 글로벌 성장을 전폭적으로 지원하고 혁신적인 패션 쇼핑 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com