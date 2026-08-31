CJ제일제당, 美 스포츠 경기서 비비고 김 2000개 배포

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 31일 미국 경기장에서 비비고 김 2000개를 배포했다.
- 해수부 씨포츠 프로젝트 일환으로 수협과 한국 김 알리기에 나섰다.
- LA·샌프란시스코서 샘플링·홍보를 진행하며 확산을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수협 'GIM' 캠페인 참여
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 미국 프로스포츠 경기장에서 비비고 김 2000개를 배포하는 샘플링 행사를 진행했다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 해양수산부가 올해 시작한 '씨포츠(Sea-Sports) 프로젝트'의 하나로, 수협중앙회가 미국 스포츠 팬들에게 한국 김을 알리기 위해 마련했다. CJ제일제당은 수협중앙회의 한국 김 글로벌 통합 브랜드 'GIM' 캠페인 파트너로 참여해 총 7차례 행사 가운데 2차례를 맡았다.
CJ제일제당은 지난 15일 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC와 샌디에이고 FC의 경기에서 비비고 김을 나눠줬다. 행사는 CJ그룹의 K-컬처 행사인 'KCON LA' 기간에 맞춰 진행됐다.
지난 29일에는 미국 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠와 애리조나 다이아몬드백스의 경기에서 두 번째 행사를 진행했다. 이날 열린 이정후 선수의 '바블헤드 데이' 행사와 연계해 관람객에게 비비고 김을 소개했다.
CJ제일제당은 두 경기장에 비비고 배너를 설치하고 인플루언서 초청과 소셜미디어 홍보를 병행했다.
회사는 수협중앙회와 협업해 미국 현지에서 한국 김을 알리는 활동을 이어갈 계획이다.
kji01@newspim.com