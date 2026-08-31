종근당, 감기약 '모드콜' 연질캡슐 6종 출시

AI 핵심 요약beta
- 종근당이 31일 모드콜 연질캡슐 6종을 출시했다.
- 모드콜 스트롱은 아세트아미노펜 250㎎을 담았다.
- 모드콜 이부는 이부프로펜 75㎎으로 구성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당이 감기약 '모드콜 스트롱 연질캡슐' 3종과 '모드콜 이부 연질캡슐' 3종을 출시했다고 31일 밝혔다.
이번 신제품 출시로 모드콜 연질캡슐 제품군은 아세트아미노펜 기반의 모드콜 스트롱과 이부프로펜 기반의 모드콜 이부로 확대됐다. 각 제품군은 감기 증상에 따라 콜드·노즈·코프 등 3종으로 구성됐다.
모드콜 스트롱 연질캡슐은 지난해 개정된 의약품 표준제조기준에 따라 1캡슐당 아세트아미노펜 250㎎을 함유했다. 1일 복용량 기준 총 함량은 표준제조기준상 최대치인 1500㎎이다.
콜드와 코프 제품에는 가래 배출을 돕는 성분인 브롬헥신염산염을 추가했다.
모드콜 이부 연질캡슐은 이부프로펜을 1캡슐당 75㎎ 함유했다. 1일 복용량 기준 총 함량은 450㎎으로 표준제조기준상 최대치에 해당한다.
종근당 관계자는 "아세트아미노펜과 이부프로펜을 기반으로 제품군을 세분화해 감기 증상과 성분별 특성에 따른 선택 폭을 넓혔다"며 "소비자의 다양한 수요를 반영한 일반의약품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com