휴온스랩, '하이디퓨즈' 적용 항체의약품 11종 SC제형 특허 확보

AI 핵심 요약beta
- 휴온스랩이 31일 하이디퓨즈의 항체의약품 적용범위를 넓혔다고 밝혔다.
- 11종 SC 조성물 특허를 국내 등록하고 PCT 출원을 마쳤다.
- 비임상서 Cmax·AUC가 늘어 SC 제형 전환 가능성을 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스글로벌 자회사 휴온스랩이 재조합 인간 히알루로니다제 기반 제형 변경 플랫폼 '하이디퓨즈(HyDIFFUZE)'의 항체의약품 적용 범위를 확대한다.
휴온스랩은 하이디퓨즈를 적용한 항체의약품 피하주사(SC) 조성물 11종에 대한 국내 특허 등록과 국제특허출원(PCT)을 마쳤다고 31일 밝혔다. 향후 개별 해외 국가에 대한 특허 출원도 추진할 예정이다.
특허 대상은 펨브롤리주맵, 베바시주맵, 오비누투주맵, 라무시루맵, 도나네맵, 이사툭시맵, 더발루맵, 도스타리맵, 세툭시맵, 리산키주맵, 두필루맵 등 11종의 항체의약품이다.
휴온스랩은 이들 항체의약품에 하이디퓨즈를 적용해 약동학적 특성을 평가했다. 비임상 약동학(PK) 평가 결과 하이디퓨즈를 적용한 SC 제형 투여군은 적용하지 않은 투여군과 비교해 항체별 최대혈중농도(Cmax)가 약 113~170%, 약물 노출량(AUC)이 약 117~162% 수준으로 나타났다.
휴온스랩은 이를 토대로 하이디퓨즈를 적용할 경우 항체의약품을 SC로 투여했을 때 체내 약물 노출을 개선할 가능성을 확인했다고 설명했다. 특정 항체뿐 아니라 다양한 항체의약품의 SC 제형 전환에 하이디퓨즈를 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
글로벌 바이오의약품 업계에서는 기존 정맥주사(IV) 방식의 항체의약품을 SC 제형으로 전환하려는 개발이 이어지고 있다. SC 제형은 환자의 투약 편의성을 높이고 의료기관에서의 투여 시간을 줄일 수 있다는 점에서 관련 약물전달 기술 개발도 확대되고 있다.
임채영 휴온스랩 바이오연구소장 전무는 "이번 특허 등록은 특정 항체에 한정된 기술이 아니라 항체의약품을 대상으로 하이디퓨즈의 적용 가능성을 확인하고 관련 권리를 확보했다는 데 의미가 있다"며 "다양한 바이오의약품으로 적용 범위를 확대하고 관련 지식재산권과 사업화 기반을 강화할 계획"이라고 말했다.
휴온스랩은 하이디퓨즈를 기반으로 항체의약품뿐 아니라 항체약물접합체(ADC) 등의 SC 제형 전환을 위한 연구개발과 사업화를 추진하고 있다. 최근 하이디퓨즈를 적용한 ADC SC 조성물에 대한 특허도 등록했다.
자체 재조합 인간 히알루로니다제 단독 완제품은 지난해 12월 식품의약품안전처에 품목허가를 신청해 현재 심사가 진행 중이다. 휴온스랩은 연내 품목허가 획득을 목표로 하고 있다.
sykim@newspim.com