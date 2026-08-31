기후부, 한미 에너지안보 협력 강화…전력망·ESS 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 이호현 2차관이 31일 美차관보대행과 면담했다
- 한미는 에너지안보 협력 강화와 공동대응을 논의했다
- 전력망·ESS 확충 등 G20 의제도 협의했다
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에너지 안보 및 G20 에너지장관회의 공조 논의
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한미 양국이 에너지안보 협력 강화하고, 에너지시장 불확실성에 공동 대응할 방침이다.
이호현 기후에너지환경부 2차관은 31일 오전 서울 중구에 위치한 달개비에서 커트 코코드릴리(Curt Coccodrilli) 미국 에너지부 차관보 대행과 만나 한미 간 에너지 안보 협력 방안을 논의했다.
이번 면담은 국제 에너지 시장의 불확실성이 이어지는 가운데, 양국 간 고위급 에너지 정책 협의를 지속하기 위해 마련됐다.
양국은 안정적인 에너지 수급과 전력공급을 위한 정책을 공유하고 협력 방안을 모색했다.
또한 신규 전력수요에 대응한 전력망 확충과 에너지저장장치(ESS), 에너지 효율 향상을 비롯해 국제 에너지 시장 동향 및 에너지 공급망 안정 등 양국이 공동으로 대응해야 할 에너지 안보 현안에 대해서도 의견을 교환했다.
아울러 미국이 의장국을 맡은 올해 주요 20개국(G20) 에너지장관회의와 관련해 에너지 안보와 전력수요 대응 등 주요 의제를 살펴보고, 성공적인 회의 개최를 위한 양국 간 협력 방향을 협의했다.
이호현 기후부 2차관은 "정적인 에너지 수급과 전력공급은 국가 경제와 산업 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 기반"라며 "이 면담이 국제 에너지 시장 불확실성에 공동 대응하고 한미 간 에너지 안보 협력을 더욱 강화하는 계기가 되기를 기대한다" 밝혔다.
dream@newspim.com