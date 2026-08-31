이동훈 SK바이오팜 사장, 자사주 2000주 매입

AI 핵심 요약beta
- 이동훈 SK바이오팜 사장이 지난 27일 자사주 2000주를 매입했다.
- 총 매입 규모는 약 1억8000만원이었다.
- 오파칼림 공개 뒤 경영진이 성장 의지를 드러냈다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이동훈 SK바이오팜 사장이 약 1억8000만원 규모의 자사주를 매입했다.
SK바이오팜은 이동훈 사장이 지난 27일 자사 주식 2000주를 장내 매입했다고 31일 밝혔다. 취득 평균 단가는 주당 9만898원으로 총 매입 규모는 약 1억8000만원이다.
이번 주식 매입은 SK바이오팜이 지난 26일 기자간담회를 열고 오파칼림 도입 사실과 향후 개발 전략을 공개한 다음 날 이뤄졌다.
SK바이오팜은 이번 매입이 세노바메이트의 성장과 오파칼림을 비롯한 차세대 성장동력을 바탕으로 한 회사의 중장기 성장에 대한 경영진의 의지를 나타낸 것이라고 설명했다.
오파칼림은 선택적 칼륨 채널 Kv7 활성제로 성인 부분발작 환자를 대상으로 임상 2·3상을 진행하고 있다. SK바이오팜은 임상과 허가 절차가 계획대로 진행될 경우 이르면 2029년 미국 시장에 오파칼림을 출시한다는 목표다.
오파칼림 관련 라이선스 계약을 주도한 유창호 SK바이오팜 전략부문장도 계약 주요 내용이 공개된 이후 자사주 500주를 매입했다.
SK바이오팜은 오파칼림을 미국에서 판매 중인 뇌전증 신약 세노바메이트에 이은 차세대 글로벌 신약으로 개발할 계획이다.
sykim@newspim.com