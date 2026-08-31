롯데 15개 계열사. 9월1일부터 대규모 신규 채용

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 9월 1일부터 세 자릿수 채용을 했다.
- 15개 계열사서 50여개 직무를 예측채용했다.
- 전국 12개 대학서 채용박람회도 연다.
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AI 전문인력 확보
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데는 다음달 1일부터 15개 계열사에서 50여개 직무의 세 자릿수 규모 신규 채용을 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 채용은 계열사별 채용 시기를 3·6·9·12월로 정한 '예측 가능한 수시채용' 방식으로 진행된다. 지원자가 채용 일정을 미리 예상하고 준비할 수 있도록 한 제도다.
롯데백화점과 롯데웰푸드, 롯데건설, 롯데이노베이트 등이 참여한다. 모집 직무는 영업과 마케팅, 연구개발(R&D), 인공지능(AI) 등이다.
롯데이노베이트와 롯데건설은 그룹의 인공지능 전환(AX)을 담당할 전문 인력도 채용한다. 모집 분야는 자연어와 시각·음성 처리, 연구개발 등이다.
롯데는 다음달 1일부터 8일까지 서울대와 성균관대, 연세대, 서강대, 울산과학기술원(UNIST), 고려대 등 전국 12개 대학에서 채용박람회를 연다. 롯데웰푸드와 롯데마트·슈퍼, 롯데물산, 롯데호텔, 롯데바이오로직스, 롯데건설 등 20개 계열사가 참가해 회사와 직무를 소개하고 채용 상담을 진행한다.
롯데에너지머티리얼즈와 롯데정밀화학은 울산과학기술원과 광주과학기술원(GIST)에서 채용박람회를 연다. 롯데백화점은 충청과 호남, 영남 지역 대학에서 채용설명회를 개최할 예정이다.
kji01@newspim.com