기아, 대형 전동화 PBV 'PV7' 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 기아가 31일 대형 전동화 PBV PV7 티저를 공개했다.
- PV7은 E-GMP.S 기반으로 넓고 유연한 공간을 갖췄다.
- 기아는 9월 하노버 IAA서 PV7을 세계 최초 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 =기아가 전동화 목적기반모빌리티(PBV) 라인업을 대형급으로 확대한다. 지난해 출시한 PV5에 이어 두 번째 전동화 PBV인 '더 기아 PV7'을 앞세워 비즈니스부터 일상까지 다양한 수요를 공략한다.
기아는 대형 전동화 PBV PV7의 티저 이미지와 영상을 31일 공개했다.
PV7은 PBV 전용 전기차 플랫폼 'E-GMP.S'를 기반으로 개발됐다. 대형 차체를 활용한 넓고 유연한 공간을 갖춰 업무 현장과 일상 이동, 여가 등 고객의 목적에 따라 다양하게 활용할 수 있도록 설계됐다.
외관은 원박스 형태의 실루엣을 바탕으로 대담하고 견고한 이미지를 강조했다. 블랙 후드와 필러 가니쉬가 차체 색상과 대비를 이루며 전·후면 시그니처 램프 그래픽을 적용해 PBV만의 디자인 정체성을 구현했다.
기아는 9월 14일부터 20일까지 독일 하노버에서 열리는 'IAA 트랜스포테이션 2026'에서 PV7을 세계 최초로 공개한다. 현장에서는 다양한 PV5 파생 모델과 함께 기아의 PBV 전략과 비전도 제시할 예정이다.
앞서 PV5는 지난해 '2026 세계 올해의 밴(IVOTY)'에 국내 브랜드 최초로 선정됐으며, 올해 8월까지 글로벌 시장에서 약 3만9000대가 판매됐다.
chanw@newspim.com