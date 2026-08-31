플래티어, 깃랩 PSP 자격 획득…'Select 파트너' 승급

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 31일 깃랩 PSP 자격을 국내 최초로 취득했다.
- 플래티어는 Select 파트너로 승급해 전문 서비스 역량을 인정받았다.
- 플래티어는 DevSecOps 설계와 마이그레이션 사업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 버티컬 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 솔루션 전문기업 플래티어가 글로벌 개발·보안·운영 통합(DevSecOps) 플랫폼 기업 깃랩의 전문 서비스 파트너(PSP) 자격을 취득했다.
31일 플래티어는 깃랩의 PSP 자격을 국내 최초로 취득하고 '셀렉트(Select) 파트너'로 승급했다고 밝혔다.
PSP는 깃랩을 도입하는 기업을 대상으로 아키텍처 설계와 시스템 이전, 신규 구축, 맞춤형 컨설팅과 교육 등 전문 기술 서비스를 제공할 수 있는 파트너에게 부여되는 자격이다. 플래티어는 깃랩의 기술 인증과 엔지니어링 역량 평가를 거쳐 PSP 자격을 취득했다고 설명했다.
회사는 이번 자격 취득을 바탕으로 ▲기업 맞춤형 DevSecOps 아키텍처 설계 ▲대규모 깃랩 마이그레이션 ▲지속적 통합·배포(CI/CD) 파이프라인 최적화 및 보안 컨설팅 ▲기술 지원 및 교육 등을 제공할 예정이다. 반도체와 금융, 공공, 게임 등 기업 고객을 대상으로 AI 기반 개발·운영 환경과 CI/CD 전환 사업도 확대할 계획이다.
장재웅 플래티어 IDT 사업부문장은 "국내 최초 PSP 자격 획득과 Select 파트너 선정은 플래티어가 쌓아온 DevSecOps 기술력과 컨설팅 역량을 인정받은 결과"라며 "깃랩과의 협력을 바탕으로 국내 기업에 세계적 수준의 개발·운영 생태계를 제공하여 AX 시대를 선도하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com