하나은행, 강동경희대병원과 '유언대용신탁 활성화' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 27일 강동경희대병원과 협약을 체결했다
- 유언대용신탁으로 유산 기부 문화 확산에 나섰다
- 맞춤 설계·세미나 제공해 기부 절차도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 27일 강동경희대학교병원과 유언대용신탁을 활용한 유산 기부 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.
이번 협약은 하나은행의 자산관리 솔루션과 강동경희대학교병원의 의료 인프라를 연계해 기부 희망자가 유언대용신탁을 통해 사후 자산을 기부할 수 있는 구조를 마련하고자 추진됐다.
협약에 따라 하나은행은 강동경희대학교병원 기부자 및 잠재기부자를 대상으로 유언대용신탁 기반▲ 맞춤형 유산 기부 설계 ▲의료·간병 목적 자금 관리 서비스 ▲기부 관련 세미나 개최 등의 솔루션을 제공한다.
강동경희대학교병원 역시 원내 유산 기부 희망자에게 하나은행의 신탁 솔루션을 안내하고 기부 절차에 협력할 예정이다.
김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "유언대용신탁은 기부자의 의사를 안전하게 이행할 수 있는 금융 장치"라며 "강동경희대학교병원과의 협력을 통해 의료 분야 내 유산 기부를 넓혀가겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 2010년 출시한 유언대용신탁 브랜드 '하나리빙트러스트'를 통해 자산관리 및 기부 컨설팅을 제공하고 있으며 향후 주요 기관과의 협력을 지속 확대할 계획이다.
eoyn2@newspim.com