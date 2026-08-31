한투운용, 'ACE 데일리타겟커버드콜' 3종 올해 개인순매수 1000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 31일 ACE 데일리타겟커버드콜 ETF 3종의 개인순매수액이 1000억원을 넘었다고 밝혔다.
- 미국500·빅테크7+·반도체 ETF 3종은 변동성 확대 속 수요가 몰리며 합산 1067억원을 기록했다.
- 최근 1년 분배율은 17.48~20.55%였고, 운용사는 원금 손실 가능성을 주의하라고 했다.
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"특별 분배금 지급으로 개인 매수세 견인…하방 방어와 월 배당 매력"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 31일 자사 'ACE 데일리타겟커버드콜' 상장지수펀드(ETF) 3종의 연초 이후 개인순매수액이 1000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
상품 3종은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ETF, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF다.
한국투자신탁운용 측은 "자금 유입의 배경에는 최근 확대된 증시 변동성이 자리 잡고 있다"고 전했다. 시장 불확실성이 커지면서 옵션 프리미엄을 통해 하방을 방어하고, 안정적인 현금흐름(인컴 수익)을 창출하려는 투자자 수요가 집중됐다는 설명이다.
또한 지난 6월 펀드 내 누적 재원과 운용 성과를 투자자에게 환원하기 위해 최대 3% 수준의 특별 분배금을 지급하도록 분배 정책을 유연하게 변경한 점도 개인투자자 매수세를 이끌었다.
한국거래소에 따르면 전일 종가 기준 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 최근 1년 수익률 45.96%를 기록하며 해외형 커버드콜 ETF 중 수익률 1위를 차지했다. 해당 ETF는 미국 반도체 시장의 장기 성장성에 투자하는 동시에, 제로데이트(0DTE) 외가격(OTM) 1% 콜옵션 매도 전략을 통해 높은 분배 수익을 추구한다.
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)과 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 역시 연초 이후 각각 144억원, 104억원의 개인순매수액을 기록하며 3종 합산 개인순매수액은 1067억원으로 집계됐다.
배당(분배금) 측면에서도 주목할 만한 성과를 보였다. 3종 ETF의 최근 1년간 1주당 누적 분배금은 1879~3174원이며, 1년 누적 분배율은 17.48~20.55%다.
상품별 1년 누적 분배율을 살펴보면 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)이 20.55%를 기록했으며, ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)과 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)은 각각 17.48%, 20.54%다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "시장 변동성이 커진 상황에서 하방 경직성을 확보하고 안정적인 월 분배금을 챙길 수 있는 커버드콜 ETF의 수요는 당분간 계속될 것"이라며 "ACE 데일리타겟커버드콜 3종은 상방 일부 제한이라는 커버드콜의 단점을 보완할 수 있도록 장기 우상향이 기대되는 기초자산을 엄선해 구성했다"고 말했다.
남 본부장은 "다만 기초지수가 급락할 경우 원금 손실이 발생할 수 있는 만큼, 상품의 미래 성장성과 옵션 전략을 면밀히 비교해 보고 신중히 투자해야 한다"고 조언했다.
rkgml925@newspim.com