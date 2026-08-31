신한은행, 거제·통영 수해 지역 복구 봉사 및 금융 지원 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 31일 거제·통영 수해 복구 지원을 밝혔다.
- 임직원 100여 명이 29일 거제서 봉사활동을 했다.
- 모금·엽서 전달과 금융지원도 함께 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 집중호우 피해를 입은 경남 거제와 통영 지역 주민들의 일상 회복을 위해 봉사활동, 응원엽서 전달, 성금 모금 등 지원을 진행하고 있다고 31일 밝혔다.
신한은행은 지난 29일 부산·울산·경남 지역 임직원 100여 명이 경남 거제시 양정동 수월힐스테이트를 방문해 수해복구 봉사활동을 진행했다. 해당 단지는 지난 17일 내린 폭우로 지하주차장이 침수되고 단전·단수 피해가 발생한 곳이다. 임직원들은 지하주차장 오물 제거 및 침수된 집기와 잔해 정리 작업을 진행했다.
현장 봉사와 함께 임직원 메시지 전달도 이뤄졌다. 31일 열린 임원회의에서 정상혁 은행장을 포함한 임직원 70여 명은 수해 주민을 향한 메시지를 작성했다. 해당 엽서는 식사 확보에 어려움을 겪는 거제시 둔덕면 관할 20개 행정리 주민들에게 기부물품과 함께 전달된다.
신한은행은 9월 한 달간 임직원 기부 플랫폼 '아름다운은행'의 '좋은날 좋은기부'를 통해 거제·통영 지역 피해 가정을 위한 모금 캠페인을 운영한다. 모인 성금은 피해 가구의 생활안정 지원에 활용할 계획이다.
앞서 신한금융그룹은 거제·통영 등 경남지역 수해 복구를 위해 총 7억원의 성금을 전달하고, 생필품과 위생용품 등이 담긴 긴급구호키트와 구호텐트를 지원했다.
피해 고객을 대상 금융 지원도 병행한다. 신한은행은 수해 피해 개인고객에게 최대 5000만원의 긴급생활안정자금을, 사업자고객에게 최대 5억원의 신규 운전자금을 지원하고 있다.
신한은행 관계자는 "수해로 어려움을 겪는 지역 주민들이 일상을 회복할 수 있도록 임직원들이 현장 봉사와 나눔에 참여하고 있다"며 "재해 피해지역에 대한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com