[특징주] 엠앤씨솔루션, 150억 자사주 취득·소각 계획에 프리마켓서 20%↑

AI 핵심 요약beta
- 엠앤씨솔루션이 31일 프리마켓서 20% 급등했다.
- 150억원 규모 자사주 취득 결정이 주가를 끌어올렸다.
- 취득 물량은 전량 소각해 주주가치를 높일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엠앤씨솔루션이 프리마켓에서 20% 급등하고 있다. 150억원 규모의 자사주 취득과 취득 물량 전량 소각 계획이 주가에 영향을 미치는 것으로 분석된다.
31일 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시31분 기준 엠앤씨솔루션은 전 거래일 대비 20.32% 오른 1만8180원에 거래되고 있다.
엠앤씨솔루션은 지난 28일 주주가치 제고를 위해 150억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하기로 결정했다고 공시했다. 계약 상대방은 키움증권이며 계약 기간은 지난 28일부터 내년 2월28일까지다.
취득 예정 주식 수는 보통주 99만6016주다. 이사회 결의 전날인 지난 27일 종가 1만5060원을 기준으로 산정한 것으로, 실제 취득 주식 수와 가격은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있다.
특히 회사는 이번 신탁계약을 통해 취득하는 자기주식을 주주가치 제고를 위해 전량 소각할 예정이다. 향후 소각과 관련한 구체적인 내용은 별도 이사회 결의를 거쳐 공시할 계획이다.
nylee54@newspim.com