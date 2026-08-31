두나무, 업비트에 자산 스크리너 기능 추가

AI 핵심 요약beta
- 업비트가 31일 데이터랩에 자산 스크리너를 추가했다.
- 기본정보·시세·심리 등 29개 필터를 제공했다.
- 국내 원화마켓 투자자에 맞춰 분석 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무가 운영하는 디지털자산 거래소 업비트는 자사 데이터랩에 자산 스크리너 기능을 추가했다고 31일 밝혔다.
이 기능은 투자자들이 설정한 기준에 따라 원하는 자산을 검색할 수 있도록 지원한다. 기본정보, 시세, 투자자 심리, 기술적 분석, 변동성 등 총 29개 필터를 제공한다.
모든 필터는 원화 마켓 시세와 거래대금을 기준으로 국내 투자자에게 최적화됐다. 초보 투자자를 위해 가격 연속 상승, 거래대금 급증, 기술적 과매도 등 10가지 추천 스크리닝도 함께 제공된다.
투자자는 설정한 필터에 따라 검색된 자산을 한 화면에서 확인하고 조건을 자유롭게 조정할 수 있다.
기존 데이터 플랫폼들은 시세 중심의 단순 필터만 제공하거나 해외 거래소 시세를 기준으로 해 국내 투자자의 활용이 어려웠다. 업비트 데이터랩은 국내 원화마켓 투자자 관점에서 시장·기술·심리 데이터를 한 화면에서 비교할 수 있도록 설계했다.
스크리너는 업비트 데이터랩 웹사이트 내 '스크리너' 메뉴에서 확인할 수 있다.
romeok@newspim.com