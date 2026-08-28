하나은행, 금융문해교육 공로로 '교육부장관 표창' 수상

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 27일 문해교육 유공표창 시상식서 장관표창 받았다.
- 국가평생교육진흥원과 금융문해교육 활성화 성과를 인정받았다.
- 디지털 교재 개발·영업점 학습공간 제공 등 교육을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =하나은행이 지난 27일 충북 청주오스코에서 열린 '2026년 문해교육 유공표창 시상식'에서 교육부장관 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.
이번 표창은 하나은행이 국가평생교육진흥원과 협력해 문해학습자 대상 금융교육을 추진하고 영업점을 학습 공간으로 활용하는 등 금융문해교육 활성화에 기여한 성과를 인정받은 결과다.
이번 시상식은 문해교육 지원 정책 추진 20주년을 기념해 성과를 공유하고자 마련된 '제1회 대한민국 문해교육 정책전시회'의 일환으로 진행됐다.
하나은행은 2023년부터 교육부 및 국가평생교육진흥원과 협력해 '디지털 금융문해교과서'와 교육용 앱 '하나원큐 길라잡이'를 개발하고, 금융용어와 디지털 금융서비스 관련 교육을 지원해 왔다.
아울러 시니어 특화 점포인 하나50+컬처뱅크 등 실제 영업 공간을 배움터로 제공해 현장학습을 확대했다. 학습자들은 영업점을 방문해 금융거래 절차와 업무 안내를 받는 한편, 자동화기기(ATM)를 직접 조작하며 입·출금 및 송금을 실습하고 금융사기 예방 교육도 함께 받았다.
하나은행 관계자는 "영업점과 교육기관이 협력해 문해학습자의 금융 생활을 지원한 성과"라며 "금융 접근성을 높이기 위한 현장 중심 교육을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 27일부터 28일까지 진행되는 '제1회 대한민국 문해교육 정책전시회'에 참여해 금융문해교육 성과를 소개한다. 현장에서는 금융사기 예방 체험과 이동점포 '움직이는 하나은행'을 활용한 ATM 실습 프로그램을 운영한다.
eoyn2@newspim.com