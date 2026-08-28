[글로벌 마켓 리포트 8월 28일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 27일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 105.56포인트(0.20%) 오른 5만3569.44에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 55.29포인트(0.72%) 상승한 7730.99, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 411.16포인트(1.57%) 뛴 2만6541.35를 기록했다.

이날 엔비디아 주가는 8.74% 급등했다. 다음 회계연도 매출이 약 70% 늘어날 것이라고 밝힌 것이 재료가 됐다. 모간스탠리는 이 전망이 자사 추정치인 52%는 물론 시장 평균 예상치 40%를 크게 웃돈다고 평가했다.

엔비디아 [사진=로이터 뉴스핌]

엔비디아가 시장 기대를 웃도는 매출 전망을 내놓으면서 인공지능(AI) 호황에 대한 신뢰가 되살아났고 기술주 전반이 힘을 받았다. 반도체 지수는 2.33% 강세를 보였다.

소프트웨어주도 동반 강세를 보였다. 세일즈포스는 연간 매출과 이익 전망을 상향하고 앤스로픽의 클로드와 연동되는 신규 기능을 내놓으면서 22.60% 급등했다. 크라우드스트라이크는 연간 매출 전망을 높이고 2분기 실적이 예상을 웃돌면서 20.50% 올랐다. 서비스나우와 팔로알토네트웍스 등 다른 소프트웨어 종목도 상승했다.

다만 상승세는 기술주에 집중됐다. S&P500 정보기술 업종이 3.4% 상승하며 11개 업종 가운데 가장 크게 올랐을 뿐 나머지는 하락했다.

종목별로는 모더나가 20억 달러 규모 전환사채 발행을 발표하며 4.60% 하락했다. HP는 3분기 PC 부문 출하량과 마진이 모두 줄면서 1.50% 내렸다.

시장의 관심은 28일 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 연설로 옮겨간다. 취임 후 첫 연설로, 최근 물가 지표와 국채 금리를 낮추려는 재무부의 시도에 대한 입장이 관심사다.

◆ 미-이란 협상 기대 후퇴로 유가 상승

미국과 이란 간 외교적 돌파구에 대한 기대가 후퇴하면서 국제유가는 2% 가량 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 1.30달러(1.6%) 상승한 83.53달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 1.86달러(2.1%) 오른 배럴당 89.70달러에 거래를 마쳤다.

이날 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 중재자들에게 6월 이란과의 휴전 합의 당시 조건으로 돌아가는 데 관심이 없다고 말했다고 보도했다.

케이플러에 따르면 전날 호르무즈 해협을 통과한 선박은 10척으로 최근 저점에서 소폭 늘었지만 최근 10일 평균인 15척에는 못 미쳤다.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란과 오만 영토 사이의 호르무즈 해협 인공지능(AI) 생성 이미지.

금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.2% 상승한 온스당 4664달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 28일 오전 2시 54분 0.4% 오른 온스당 4607.90달러를 기록했다.

◆ 美 국채금리 소폭 상승·달러 보합

미국 국채 수익률은 소폭 상승했다.

이날 통화정책 전망에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 0.59bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.23%를 기록했다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 0.83bp 상승한 4.672%를 나타냈다. 2년물과 10년물의 수익률 격차는 44bp로 확대됐다.

시장의 시선은 워시 의장의 잭슨홀 연설에 쏠려 있다. 미 국채 수익률 상승 자체가 금융 여건을 긴축시키는 효과를 내는 상황에서 연준이 향후 금리 정책을 어떻게 운용할지가 최대 관심사다.

워시 의장은 연준의 운영과 통화정책 체계를 재검토하는 작업에도 속도를 내고 있다. 이를 위해 5개의 태스크포스(TF)를 설치했으며, 이 가운데 하나는 연준이 정책 결정에 활용하는 데이터를 들여다보고 있다. 특히 그는 연준이 전통적으로 중시해 온 개인소비지출(PCE) 물가지수 외에 더 광범위한 물가지표를 참고하겠다는 뜻을 내비쳤다. 일부 대안 지표에서는 PCE보다 물가 압력이 낮게 나타날 수 있다.

외환시장에서도 잭슨홀을 앞둔 관망세가 짙었다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.05% 오른 99.18을 기록했다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

달러화는 이번 주 들어 0.35% 반등했지만 지난주에는 0.83% 하락했다. 베선트 장관이 장기물 국채 바이백 규모를 두 배로 늘리겠다고 밝히면서 미 재무부가 차입 비용을 낮추기 위해 채권시장에 보다 직접적으로 개입할 수 있다는 관측이 확산한 영향이다. 시장에서는 이런 정책이 달러화 가치 희석으로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐다.

◆ 유럽증시, 대부분 하락

독일을 제외한 유럽 주요국의 증시가 하락했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 4.56포인트(0.69%) 내린 651.85로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 85.58포인트(0.79%) 떨어진 1만792.54에 장을 마쳤다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 142.52포인트(1.68%) 하락한 8319.87에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 617.87포인트(1.17%) 물러난 5만2265.12로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 197.20포인트(0.98%) 후퇴한 1만9870.10으로 마감했다.

대선 국면에 접어드는 프랑스의 향후 정치·재정에 대한 우려가 부각되면서 투자심리가 위축되는 모습을 보였다. 프랑스 경제인연합회(MEDEF)는 이날 밤 주요 정당의 유력 대선 후보들을 초청한 가운데 '2027 대선 주자 토론회'를 개최했다. 대선 유력 주자들의 첫 공개 토론이다.

마린 르펜 프랑스 극우 국민연합(RN) 하원 원내대표. [사진=로이터 뉴스핌]

각종 여론 조사에서 높은 지지율을 기록하고 있는 극우와 극좌 성향의 주자들이 재정 지출을 크게 늘리는 정책을 추진해야 한다고 주장하고 있어 프랑스의 미래에 대한 우려가 커지고 있다. 국제 신용평가사 피치는 28일 프랑스의 국가신용등급을 재검토할 예정이다.

주요 섹터 중 은행주는 1.7% 떨어지며 STOXX 600 업종 가운데 가장 큰 하락폭을 기록했다. BNP파리바와 소시에테제네랄, 크레디아그리콜이 모두 4~5% 하락했다. 금리 민감 업종인 전력·가스 등 유틸리티 업종은 1.3%, 부동산 업종은 0.7% 하락했다. 유로존 국채 수익률이 국제유가 상승에 따른 지속적인 인플레이션 우려로 소폭 오른 영향을 받았다.

반면, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 81.28포인트(0.31%) 오른 2만6367.24로 마감했다. 독일 9월 소비심리지수가 개선된 영향이다.

wonjc6@newspim.com