진코스텍, 증권신고서 제출…코스닥 이전상장 절차 돌입

AI 핵심 요약beta
- 진코스텍이 28일 코스닥 이전상장 증권신고서를 냈다.
- 총 85만2000주를 공모하며 10월 2일 청약한다.
- 공모금은 제3공장 구축과 신제품 개발에 쓴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 16일부터 22일까지 수요예측, 제3공장·하이드로겔 연구개발에 투자
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하이드로겔 소재 기반 화장품 제조업자개발생산(ODM)·주문자상표부착생산(OEM) 전문기업 진코스텍이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 이전상장 절차에 들어갔다고 28일 밝혔다. 상장 주관사는 하나증권이다.
진코스텍은 이번 상장을 통해 총 85만2000주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 1만9500~2만3500원이며 이에 따른 공모 예정금액은 약 166억~200억원이다.
기관투자자 대상 수요예측은 오는 9월 16~22일 5영업일간 진행한다. 일반투자자 청약은 10월 2일과 6일 이틀간 실시하며 연내 코스닥시장 이전상장을 마무리하는 것을 목표로 하고 있다.
진코스텍은 공모자금을 ▲제3공장 생산시설 구축 ▲원·부재료 확보 ▲하이드로겔 신제품 연구개발 ▲사업 확대를 위한 운영자금 등에 사용할 예정이다.
회사는 약 2000평 규모의 임대공장에 제3공장 생산시설을 구축하고 있다. 생산능력 확대를 통해 고객사 주문에 대응하고 생산 효율성과 품질 안정성, 원가 경쟁력을 높인다는 계획이다.
하이드로겔 신제품 연구개발에도 투자한다. 진코스텍은 기존 하이드로겔 기술을 바탕으로 뮤신 콘셉트 제품과 음압 하이드로겔 패치 등 차세대 제형을 개발하고 있다. 뮤신 콘셉트 하이드로겔을 비롯한 일부 신규 제형은 개발과 상용화를 진행 중이다.
회사는 제품의 밀착감과 사용감, 유효성분 전달 등 소비자가 체감할 수 있는 요소를 개선해 하이드로겔 제품의 기능성·고급화 범위를 확대한다는 전략이다.
사업 영역도 기존 하이드로겔 마스크와 아이패치에서 기능성 소재, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 등 인접 제품군으로 넓힐 예정이다. 기존에 축적한 제형 개발과 제조 역량을 활용해 고객사의 제품 기획과 시장 변화에 대응한다는 방침이다.
브랜드사·벤더사·유통사 등 고객군별 제품 제안과 생산·공급 역량도 강화한다. 기존 고객사의 후속 제품과 신규 프로젝트 수주를 늘려 반복 발주로 이어지는 거래 관계를 확대할 계획이다.
해외에서는 기존 공급 경험을 바탕으로 북미·유럽·중동·동남아 지역의 전시회 참가와 바이어 상담을 확대하고 있다. 지역별 브랜드사와 유통 파트너를 발굴해 해외 ODM·OEM 수주 기반도 넓힐 예정이다.
김임준 진코스텍 대표이사는 "증권신고서 제출을 시작으로 코스닥 이전상장을 위한 본격적인 공모 절차에 돌입하게 됐다"며 "이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금을 생산 기반 확충과 차세대 하이드로겔 기술 개발 등 회사의 중장기 경쟁력을 강화하는 데 집중적으로 투자할 것"이라고 말했다.
이어 "축적해 온 하이드로겔 기술과 양산 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 지속해서 높이고 고객과 사업 영역, 글로벌 시장을 단계적으로 확대하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com