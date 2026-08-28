李대통령 "상반기 자살자 대폭 감소, 가장 의미있는 성과…절반은 더 줄여야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 28일 상반기 자살 사망자 감소를 가장 큰 성과라 했다.
- 국가데이터처 집계는 상반기 자살 사망자가 12.7% 줄었다고 밝혔다.
- 이 대통령은 민생 개선으로 희망 있는 사회를 만들어야 한다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일 올해 상반기 자살 사망자가 크게 감소한 것에 대해 "정부의 여러 성과 중 가장 의미 있고, 가장 큰 성과"라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 나종호 미국 정신과 전문의이자 중독 정신과 전문의가 자살자 감소에 '온 국민이 기뻐해야 한다'고 올린 게시글을 공유하면서 이같이 말했다.
나 전문의는 "(자살자 감소는) 온 국민이 기뻐해야 할 내용이라 생각한다"며 "하지만 이 문제마저 정파적으로 접근하고 온 국민의 성원이 뒷받침되지 않는다면, 앞으로 어떤 정부, 어떤 정치인도 이 문제에 관심을 기울이지 않을 것"이라고 지적했다.
그러면서 "한편으로는 이렇게 빨리 결과가 나올 수 있는 일이었는데, 지난 20년을 방치했나 안타깝기도 하다"고 했다.
국가데이터처 집계 결과 올해 상반기 자살 사망자는 6278명(잠정치)으로, 전년 같은 기간 7188명에서 910명(12.7%) 감소한 것으로 확인됐다.
이 대통령은 이날 "사람 목숨처럼 귀한 게 어디 있느냐"며 "총괄 책임자 국무총리 이하 관계 공무원과 관련 업무 종사자들의 헌신에 깊이 감사드린다"고 말했다.
이어 "그러나 아직 갈 길이 멀다"며 "현재 자살자 수의 절반은 더 줄여야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 "인력, 조직, 예산 등 현실적 대응조치도 중요하지만, 가장 근본적인 대책은 희망 있는 사회를 만드는 것"이라며 "희망만들기의 가장 핵심은 먹고사는 문제 즉 민생 개선"이라고 설명했다.
아울러 "정부가 경제와 민생에 주력하고, 0%대로 떨어지는 경제성장률을 상승전환 시키는 것이 가장 급선무였던 이유"라고 덧붙였다.
이 대통령은 "희망 있는 세상 함께 만들어 가자"고 했다.
이 대통령은 취임 후 자살자 감소를 주요 국정과제로 정하고 정부를 독려하고 있다.
앞서 지난달 16일 청와대 영빈관에서 열린 보건복지부 업무보고에서는 자살자를 대폭 줄일 수 있도록 노인 빈곤 해소 차원에서 기초연금 '하후상박' 개편을 해야 한다는 의견을 냈다. 이 대통령은 "자살자를 줄이는 일은 매우 주력해야 할 일"이라고 강조했다. 또 지난 6월에도 엑스에 자살자 수 감소 데이터를 공유하면서 "국민 수백명이 생사의 기로에서 삶을 선택하였다는 것인데 큰 보람을 느낀다"고 했다.
the13ook@newspim.com