에스피소프트, 구글 워크스페이스 파트너 자격 획득

AI 핵심 요약beta
- 에스피소프트가 28일 구글 워크스페이스 파트너 자격을 획득했다
- MS·어도비에 이어 GWS·제미나이로 AI 사업을 넓혔다
- 고객 맞춤형 클라우드 업무환경 지원에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스피소프트가 구글 워크스페이스(GWS) 파트너 자격을 획득했다고 28일 밝혔다. 마이크로소프트(MS)와 어도비에 이어 글로벌 빅테크 기업과의 협력을 확대한 것이다.
회사에 따르면 이번 자격 확보로 기존 MS 365·코파일럿 중심의 AI 서비스 사업을 GWS와 제미나이까지 다양화할 수 있게 됐다. 고객사의 업무환경과 조직 특성에 맞춰 MS 소프트웨어와 구글 제품을 함께 제안할 수 있어 신규 고객 확보와 기존 고객 유지 효과가 기대된다.
GWS는 지메일, 드라이브, 문서, 스프레드시트, 미트 등 기업용 협업 도구를 통합 제공하는 구글의 클라우드 기반 업무 플랫폼이다. 최근 제미나이 등 AI 기능이 추가되면서 업무 자동화 활용 범위가 넓어지고 있으며, 특히 개발조직을 보유한 기업의 도입 수요가 증가하는 추세다.
에스피소프트는 국내 MS SPLA 사업을 중심으로 기업용 소프트웨어 라이선스 사업을 전개해왔다. 올해 어도비 VIP MP 파트너 지위를 확보했으며, MS 코파일럿과 어도비 솔루션을 결합한 통합 소프트웨어 플랫폼을 출시했다. 줌(Zoom)과도 협력해 AI 협업 인프라 시장을 공략 중이다.
회사 관계자는 "기업의 AI 업무환경 도입은 조직별 업무 방식, 협업 구조, 개발 환경에 따라 다양한 선택지가 필요하다"며 "이번 GWS 파트너 자격 획득으로 고객 맞춤형 AI 업무환경 구축을 지원할 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "단순 소프트웨어 공급을 넘어 고객 환경 분석, 도입 설계, 데이터 이전, 기술지원과 운영 관리까지 연계하는 기업용 클라우드 업무환경 파트너로 사업 영역을 확대할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com