한투AC, 美 오리건에 K-방산·드론 스타트업 거점 '베이스캠프' 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국투자액셀러레이터가 28일 포틀랜드에 방산·드론 스타트업 거점 구축했다.
- 이 거점은 미국 진출 스타트업의 체류·실증·네트워크 지원을 돕는다.
- 국내 액셀러레이터의 미국 현지 체류 지원 인프라 구축은 처음이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자액셀러레이터(이하 한투AC)는 28일 미국 오리건 주 포틀랜드(Portland) 지역에 국내 방산·드론 스타트업을 위한 거점 'Oregon Defense Tech Basecamp'를 구축했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 거점은 지난달 한투AC와 Oregon UAS Accelerator(이하 오리건 UAS AC)가 체결한 업무협약(MOU)의 일환이다. 미국 진출에 나선 스타트업들이 겪는 시간과 비용·정보 측면의 장벽을 최소화하고, 현지 실증 수요와 네트워크 확보에 전념할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
Oregon Defense Tech Basecamp는 주거 외에도 차량, 통신, 공용 사무실, 현장 매니저 등 체류에 필요한 인프라를 지원한다. 정기 네트워킹, 현지 기관 연계 외부행사 기획·주선을 통한 현지 액셀러레이터·대학·산업 등 사업 관련 파트너 발굴도 돕는다. 연말에는 테크 데모 행사도 개최해 현지 진출 기업들이 기술성능평가(PoC) 파일럿 후속 계약 가능성을 타진할 예정이다.
국내 액셀러레이터가 미국 현지에 스타트업 체류 지원 인프라를 구축한 것은 이번이 처음이다. 한투AC는 누코드, 데이티움 등 오리건 UAS AC 연계 실증 프로그램에 참여 중인 포트폴리오사들을 시작으로 지원 사례를 확대해 갈 방침이다.
백여현 한투AC 대표는 "우수한 기술력을 갖춘 국내 유망 스타트업들이 한국투자금융그룹을 통해 글로벌 시장에 진출해 실질적인 사업 기회를 확보할 수 있도록 전방위적으로 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com